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‎Pueblo de Choroní celebró la sagrada Bendición del Mar

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PorMilexis Pino

Abr 5, 2026

La feligresía y los pescadores del municipio Girardot se congregaron en el Malecón para renovar su fe y pedir protección para el trabajo marítimo

CIUDAD MCY.- ‎Los habitantes de la parroquia Choroní, municipio Girardot, participaron en la tradicional Bendición del Mar, como parte del cierre de actividades religiosas por la Semana Santa 2026.

‎La jornada inició con una Solemne Procesión del Santísimo Sacramento, la cual recorrió los principales sectores de la comunidad hasta llegar al Malecón de Puerto Colombia

‎Durante el trayecto, propios y visitantes acompañaron la sagrada imagen con oraciones, un reflejo del arraigo de una tradición que une a las familias aragüeñas en torno al sentimiento de gratitud y esperanza.

‎Frente al Mar Caribe, se realizó el acto central de bendición de las aguas, elevando plegarias especiales por la seguridad de los pescadores locales, quienes encuentran en «la madre del mundo» su principal sustento económico y alimentario.

‎De igual manera, se pidió por el bienestar de los turistas que eligieron el litoral aragüeño como destino durante este asueto, así como para que el mar continúe siendo una fuente inagotable de bendiciones para todo el pueblo.

‎La comunidad de Choroní reafirmó su identidad con este acto de fe que ilumina el horizonte de las costas aragüeñas.

‎‎THAIMARA ORTÍZ 

‎FOTOS: CORTESÍA

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