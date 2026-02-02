Más de 400 atenciones se brindaron en Jornada de Atención Social en Ribas

CIUDAD MCY.- Enmarcado en la 4ta transformación, este fin de semana se realizó una Jornada de Atención Social en la Comuna Indio Rangel, brindando 426 atenciones en diferentes áreas de salud y atenciones sociales a los 13 sectores que integran está comuna del municipio José Félix Ribas.

En esta oportunidad se brindaron atenciones médicas en áreas como: pediatría, medicina general, ginecología, ecografía, traumatología, cirugía, odontología, inmunización y despistajes. Además de atenciones sociales a través de la Fundación Casa De La Mujer, Sistema De Protección Del Niño, Niña Y Adolescentes, Imderibas, Fundación Casa Del Abuelo, Registro Civil, Educación, Ipasme, Seguro Social Padre Lazo, Misiones y Grandes Misiones: Misiones, Robinson, Ribas y Sucre, José Gregorio Hernández, Gran Misión Ciencia y Tecnología, Somos Venezuela, Negra Hipólita, Nevado, Hogares De La Patria y Gran Misión Venezuela Mujeres.

Así mismo se hizo presente la “Ruta De Sabores y Saberes”, impulsando la economía productiva y enmarcado en ello, se dio a conocer que cuentan con 525 parceleros y 262 conucos, además, en los próximos días realizarán una reunión con la Secretaria de Economía del municipio Ribas, para retomar la “Ruta De La Sopa” con los emprendedores y emprendedoras de la comuna.

Por su parte la señora América Aparicio, habitante del sector La Quebrada, extendió su agradecimiento a la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez; a la gobernadora, Joana Sánchez y al alcalde, Juan Carlos Sánchez, por hacer posible esta jornada social que atendió a los 13 Consejos Comunales que conforman la Comuna Indio Rangel.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS