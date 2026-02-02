Primera Caminata 5K fortaleció la unión familiar en las Ferias de Candelaria

CIUDAD MCY.- En el marco de las Ferias de Nuestra Señora de Candelaria 2026, este sábado 1 de febrero se realizó con total éxito la primera edición de la Caminata 5K en honor a la Virgen de Candelaria, actividad que reunió a más de tres mil personas en el municipio Santiago Mariño del estado Aragua.

La jornada, que tuvo como punto de partida la Plaza de Turmero y recorrió las principales calles de la ciudad, se consolidó como un evento de integración familiar, diversidad e inclusión, promoviendo la participación de niños, jóvenes, adultos mayores y distintos sectores de la comunidad mariñense.

La actividad fue organizada por la Alcaldía del municipio Santiago Mariño y el Instituto Municipal del Deporte (Inademar), contando con el acompañamiento del alcalde Carlos Guzmán, la primera dama Yoselin Montaño y miembros del equipo municipal.

El alcalde Carlos Guzmán expresó su satisfacción por la masiva participación y el significado de esta iniciativa dentro de las festividades patronales. “Hoy estamos muy felices porque estamos estrenando la Caminata 5K en el marco de la celebración en honor a Nuestra Señora de Candelaria, patrona de Turmero”, reiteró.

Dijo además, que “Esta es una feria diversa, que atiende a todos los grupos humanos y a la familia en general. El próximo año, con más tiempo de organización, vamos a hacer una caminata mucho más grande, en la cual nadie se quede sin participar”.

Asimismo, el presidente de Inademar, Gustavo Infante, felicitó a los participantes y resaltó el impacto positivo de esta primera edición. “Se ven estupendos con sus medallas, con ese colorido. Agradecemos al alcalde Carlos Guzmán por brindarnos la oportunidad de iniciar el año con esta hermosa actividad deportiva y comunitaria”, señaló.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del gobierno municipal con el impulso del deporte, la recreación y la sana convivencia, en sintonía con los lineamientos del presidente Nicolás Maduro, y con el respaldo del Gobierno Bolivariano, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, junto al permanente apoyo de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO