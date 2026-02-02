Turmereños renuevan su fe junto a la Virgen de la Candelaria

La Misa Solemne presidida por monseñor Enrique Parravano reafirmó la devoción popular y el sentido de comunidad al cierre de las fiestas patronales en el municipio Santiago Mariño

CIUDAD MCY.- La fe y la tradición se reencontraron en Turmero durante la Misa Solemne en honor a la Virgen de la Candelaria, una celebración que reunió a cientos de fieles y se enmarca en el cierre de las fiestas patronales en el municipio Santiago Mariño.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria y fue presidida por monseñor Enrique Parravano, contando con la presencia de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, el alcalde de la jurisdicción, Carlos Guzmán, así como autoridades municipales, quienes acompañaron a la feligresía durante este acto de fe y tradición.

Durante su homilía, monseñor Parravano centró su reflexión en el valor de la unión como expresión de amor frente al odio, la envidia y el afán de poder, invitando a los presentes a una limpieza de vida, visión y alma, como camino para fortalecer la convivencia, la fe y el compromiso personal y colectivo.

Este acto litúrgico conocido como la “Misa de las Velas” forma parte de las tradiciones que cada año se celebran en honor a la fe, y representa el momento central de cierre de las fiestas patronales, que incluyó actividades religiosas, culturales, deportivas y recreativas dirigidas a toda la familia.

Al respecto, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Bolivariano de Aragua, Joana Sánchez, señaló que esta fecha representa un encuentro de fe y reafirmación espiritual para el pueblo de Turmero, al tiempo que resaltó el clima de paz, tranquilidad y participación popular que caracterizó las actividades desarrolladas durante las ferias patronales.

“Hemos venido nosotros también a presentarnos ante el templo del Señor para pedir con mayor ahínco, con mucha fuerza, como siempre lo hemos hecho, que nos dé palabra, que nos dé discernimiento y que nos siga iluminando el camino de transitar”, resaltó la jefa del ejecutivo regional.

En ese sentido, agradeció el trabajo del comité organizador y el comportamiento cívico del pueblo de Turmero, subrayando que más de 10 mil personas participaron en los eventos realizados durante las ferias patronales.

“Hoy culminamos las ferias en honor a la patrona, el día de hoy martes en la tarde tenemos la misa y procesión donde sale la Virgen de Candelaria del templo a recorrer las calles de Turmero”, puntualizó Sánchez.

Por su parte, el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, expresó su satisfacción por el desarrollo de las festividades y destacó la importancia de la fe como elemento de unión para la comunidad.

“Hoy, 2 de febrero, celebramos y nos refugiamos en la fe, en la religiosidad. Y bueno, con ello pedirle a nuestra Virgen de Nuestra Señora de Candelaria que nos dé lo mejor para nuestro país, para nuestras familias, para nuestro futuro”, afirmó con alegría el burgomaestre.

Asimismo, señaló que las Ferias de la Candelaria incluyó un desfile cultural con la participación de más de 50 instituciones educativas, conciertos musicales, actividades deportivas como la carrera 5K, jornadas de atención animalista y espacios recreativos dirigidos a niños, jóvenes y familias.

“Quiero agradecer al Gobierno Nacional, presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por supuesto, por el apoyo a nuestra gobernadora Joana Sánchez, que ha sido clave y que también ha sido garante de todo lo que nosotros hemos hecho conjuntamente con nuestro pueblo de Santiago Mariño y al comité de ferias que está atrás de mí, todo el comité de Ferias de Candelaria que todos los días, pues desplegados en cada una de las actividades”, concluyó Guzmán.

Es importante que las actividades en honor a la Virgen de la Candelaria finalizaran con la tradicional procesión por las calles de Turmero, reafirmando esta celebración como una expresión viva de la fe, la tradición y la identidad del municipio Santiago Mariño, donde la devoción religiosa continúa siendo un punto de encuentro para la comunidad.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: GBA