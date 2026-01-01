Seleccionado el draft de la LVBP para el Round Robin 2026

Cuidad MCY- Cardenales se reforzó con el relevista gringo Ronnie Williams

Cuidad MCY-.- Un total de 15 peloteros fueron seleccionados en el Draft de Adiciones y Sustituciones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) para el Round Robin, luego de la culminación de la Serie del Comodín con Caribes de Anzoategui convirtiéndose en el quinto clasificado.

En la lista, anunciada este miércoles 31 de diciembre durante una rueda de prensa, el pitcheo fue la principal área a fortalecer por los equipos que disputarán la postemporada de la liga que arranca este 2 de enero.

Cardenales de Lara, como mejor récord de la Liga (30-26) por tercera temporada consecutiva, tomó al relevista Ronnie Williams como primera selección proveniente de los Tigres de Aragua. El derecho norteamericano obtuvo su segunda mayor cantidad de salvados (7) en 28 presentaciones; todas viniendo desde el bullpen, dejó efectividad de 2.61.

Por su parte, Bravos de Margarita añadió al vigente campeón bate Gorkys Hernández, buscando cubrir una necesidad en el jardín central, agregando versatilidad a los primeros puestos de la alineación ofensiva, todo gracias a su velocidad, capacidad de embasado y poder ocasional.

El oriundo de Güiria fue el único bateador tomado en la ronda, pues Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia y Caribes escogieron a José Marcos Torres (Leones), Zac Grotz (Tiburones) y a Edwar Colina (Tigres) respectivamente.

En la segunda ronda, también de adiciones, Cardenales tomó a Wilmer Font, abridor de Leones del Caracas, mientras que el conjunto insular optó por José Rondón también de Leones. Magallanes sumó a Wilfredo Tovar, quien se pondrá el uniforme «eléctrico» tras sus primeros años en la liga, mientras Christian Suárez (relevista de Tigres) y Aldrem Corredor (1B de Leones) van a reforzar a Águilas y Caribes.

En la Primera Ronda:

Cardenales: añade a Ronnie Williams (PD), de Tigres de Aragua

Bravos: añade a Gorkys Hernández (OF), de Tigres de Aragua

Magallanes: añade a José Marcos Torres (PZ), de Leones del Caracas

Águilas: añade a Zach Grotz (PD), de Tiburones de La Guaira

Caribes: añade a Edwar Colina (PD), de Caribes de Anzoátegui

En la Segunda Ronda:

Cardenales: añade a Wilmer Font (PD), de Leones del Caracas.

Bravos: añade a José Rondón (OF), de los Leones del Caracas.

Magallanes: añade a Wilfredo Tovar (IF), de los Leones del Caracas

Águilas: añade a Christian Suárez (PZ), de los Tigres de Aragua.

Caribes: añade a Aldrem Corredor (IF), de los Leones del Caracas

En la Tercera ronda (sustitución):

Cardenales: seleccionan a Nortwith Gudiño (PD) de los Leones del Caracas para sustituir a Christian Cosby (PD)

Bravos: seleccionan a Darien Núñez (PZ) de los Tigres de Aragua para sustituir a Michell Miliano (PD)

Magallanes: seleccionan a Leandro Cedeño (IF) de los Leones del Caracas para sustituir a Luis Moreno (PD)

Águilas: seleccionan a Brainer Bonaci (IF) de los Leones del Caracas para sustituir a Juan Díaz (PZ)

Caribes: seleccionan DJ Johnson (PD) de los Leones del Caracas para sustituir a Olbis Parra (PD)

Fuente CIUDAD CCS | Foto Cortesía