Microsoft prepara el centro de datos de IA “más potente” del mundo y dobla su inversión

PorBeatriz Guilarte

Sep 19, 2025

CIUDAD MCY.- Microsoft reveló que el centro de datos de inteligencia artificial (IA), que está cerca de completar en Wisconsin, estado del centro-oeste de Estados Unidos, será el “más potente del mundo” y anunció una nueva inversión de 4.000 millones de dólares para ampliarlo.

El centro Fairwater, ubicado en Mount Pleasant (Wisconsin) y que abrirá a principios de 2026, almacenará “cientos de miles” de procesadores gráficos (GPU) de Nvidia para entrenar modelos de IA, con una potencia diez veces mayor a la de las mejores supercomputadoras actuales, indica un comunicado.

Su consejero delegado, Satya Nadella, en X, explicó que el centro tiene un “sistema integrado” que facilitará la computación “a escala exponencial”, sus GPU se enfriarán mediante un ciclo cerrado de líquidos que “requiere cero agua” y que toda la energía que consuma se “igualará” con fuentes renovables.

Nadella agregó que Microsoft está construyendo otros centros “idénticos a Fairwater” en Estados Unidos, que se suman a otros nuevos fuera del país y a las infraestructuras de IA ya en funcionamiento en un centenar de centros activos por todo el mundo.

El centro Fairwater, en el que Microsoft ha invertido unos 3.300 dólares, está en el mismo terreno donde el presidente Donald Trump prometió en 2018 que la multinacional taiwanesa Foxconn construiría una fábrica valorada en 10.000 millones de dólares, algo que nunca se materializó.

Smith, que dio una charla este jueves sobre los planes de Microsoft en Mount Pleasant, localidad donde se crió, dijo que el segundo centro estará operativo en 2027 o más adelante.

EL ARAGÜEÑO | FOTO CORTESÍA

