Conozca las propiedades y beneficios de consumir auyama

PorMilexis Pino

Sep 18, 2025

CIUDAD MCY.-Comer auyama (calabaza) aporta múltiples beneficios para la salud, como el fortalecimiento del sistema inmunitario gracias a su contenido de vitaminas A y C, y la protección de la vista por su aporte de betacaroteno, una acción antioxidante que previene el envejecimiento celular, así como la mejora de la digestión y salud intestinal por su alto contenido de fibra.

Propiedades y beneficios

Refuerza las defensas
Mantiene en buen estado el sistema inmunitario y previene gripes y catarros.

Antioxidante
Su combinación de minerales y vitaminas convierte la auyama en un potente antioxidante.

Cuida el sistema cardiovascular
Hipertensión arterial, prevención de la angina de pecho, mantenimiento de nivel adecuado de colesterol.

Buena para el aparato digestivo
Suave para nuestro sistema digestivo, la auyama está indicada para combatir la gastritis, la úlcera gastroduodenal y el estreñimiento.

Beneficia la salud ocular
La composición de la auyama ayuda a prevenir las cataratas, la fotofobia y la ceguera nocturna.

Cuida el aparato urinario y los riñones
Previene la cistitis, los cálculos renales, la retención de líquidos y la insuficiencia renal. Es un alimento versátil que se puede encontrar en sopas, cremas, guisos y en postres.

 

AGENCIAS | FOTO REFERENCIAL

