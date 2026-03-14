Cinemateca Nacional proyecta películas del ciclo Miradas Femeninas

CIUDAD MCY.- Como parte de la agenda de actividades en conmemoración del Mes Internacional de la Mujer, la Cinemateca Nacional proyectará varias películas del ciclo de cine Miradas Femeninas de Latinoamérica, hasta este domingo 15 de marzo.

Las proyecciones incluyen diversas funciones dedicadas al talento femenino en la industria cinematográfica, destaca una publicación de la Cinemateca donde invita a disfrutar de este ciclo de cine, con un mensaje en su cuenta de Instagram.

El ciclo Miradas Femeninas de Latinoamérica forma parte de la programación de marzo. Está enfocado en cine dirigido por mujeres y temáticas de solidaridad con obras, documentales, ficción y largometrajes destacados de directoras venezolanas y latinoamericanas,

El precio de las entradas para algunas funciones que se proyectarán en salas de la ciudad de Caracas y varios estados del país es de 40 bolívares la general y 20 para la tercera edad, niños, niñas y estudiantes.

Este viernes 13 de marzo, en espacios como la sala del Museo de Bellas Artes en Caracas, se proyectarán películas como La Once (2014) de Chile, a las 2:00 p.m. y Una Segunda Madre (2015), de Brasil, a las 4:00 p.m.

Además, el sábado 14 de marzo, a las 2:00 p.m. se proyectará el film Josefa Camejo, La heroína del Tricolor Mirandino (2008) y Los Súper Descendientes (2022), mientras que a las 4:00, p.m., tendrán la oportunidad de ver La Camarista (2018). Al día siguiente, el domingo 15, también se proyectará la película El Despertar de las Hormigas (2019), a las 4:00 p.m.

Por otra parte, en la Sala Margot Benacerraf, con entrada libre, este viernes 13 de marzo, se podrá disfrutar de El Milagro de Candeal (2004), a las 2:00 p.m., y a las 4:00 p.m., se proyectará el film Más Vivos que Nunca (2017).

En la sala María Nela Alas, también estarán en cartelera las películas Los Reyes del Mundo (2022), el sábado 14 a las 2:00 p.m.

Con esta cartelera, el Ministerio de Cultura celebra el talento femenino en el cine y convoca, especialmente a las mujeres, a disfrutar de una selección de películas vibrante y ecléctica.

FUENTE:CIUDAD CCS

FOTO:CORTESIA