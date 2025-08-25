Ministro Diosdado Cabello: «Hemos destruidos más de 400 aeronaves del narcotráfico»

CIUDAD MCY.- Más de 400 aeronaves utilizadas por organizaciones narcotraficantes para el trasiego de estupefacientes han sido inutilizadas por la autoridades venezolanas, aseguró el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón.

«Una vez detectamos estas aeronaves, los aviones que resguardan nuestro cielo despegan y comienzan a hacer las advertencias correspondientes a quien viole nuestro espacio aéreo. Quien hace caso se le lleva hasta una pista de aterrizaje, cuando no hacen caso nosotros actuamos», explicó Cabello durante una rueda de prensa ofrecida este lunes.

Asimismo, Cabello señaló que también nuestros efectivos militares y policiales ha destruido un número importante de pistas clandestinas, utilizando todos los medios e instrumentos que se tengan a la mano para tal fin. En este sentido, resaltó que en muchas ocasiones, por lo intrincado del terreno en donde se encuentran estas pistas, es necesario inutilizarlas usando «pico y pala» o lanzando explosivos desde el aire.

De igual manera, destacó que los explosivos que han sido decomisados, en los últimos días a agrupaciones delictivas y terroristas comenzarán a ser utilizados para la destrucción de las estructuras logísticas de los narcotraficantes.

También, señaló que, como parte de estas acciones contra el narcotráfico, también se han destruido lanchas, «narco submarinos» y astilleros.

«Siempre salen los defensores de los narcotraficantes, de las NARCOBANDAS. Se estrellan con la realidad de la actuación de nuestra Fuerza Armada, de nuestras fuerzas policiales y de nuestro Poder Popular organizado», resaltó.

REDACCIÓN MAZO