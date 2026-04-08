Lamas fortalece despliegue del Plan Pre-Lluvias 2026

Con las labores de despeje, se optimiza el flujo hídrico para evitar afectaciones en estas zonas, que históricamente fueron afectadas

CIUDAD MCY.- Bajo la premisa de la prevención, el Plan Pre-Lluvias 2026 avanza a paso firme en en el municipio José Ángel Lamas, donde se intensifican las labores de limpieza, en diversos sectores, transformando los puntos críticos en canales de fluidez y seguridad.

​En la arteria vial que conecta a Santa Cruz con Cagua, específicamente en el cruce con la avenida 2 de la zona industrial, se llevaron a cabo las labores de desazolve, retiro de sedimentos y desechos sólidos como elementos claves para que el sistema de drenaje responda con eficacia ante las precipitaciones.

​Esta acción, que forma parte de una política de Estado coordinada, cuenta con el respaldo directo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, quienes en conjunto con el alcalde Tony García, han priorizado la mitigación de riesgos en la entidad.

​MÁS ALLÁ DE LOS CANALES

​El despliegue no se limita solo a los cauces de agua. El Plan Pre-Lluvias 2026 en Lamas entiende que la salud de los servicios públicos es integral. Por ello, de forma simultánea, las cuadrillas de mantenimiento se desplegaron en diversos puntos del casco central y zonas aledañas:

​En la calle Federico Villena cruce con Misionero se lleva a cabo la reparación intensiva de tuberías de agua potable para garantizar el suministro y evitar filtraciones que socaven el asfalto. De igual forma, en la calle Oriente (entre Bolívar y Sucre) se realiza una intervención técnica para la corrección de averías en la red hídrica.

​Estas labores representan una carrera contra el reloj donde la eficiencia es la meta. La sustitución de tuberías y la corrección de fugas no solo mejoran la calidad de vida, sino que previenen que el terreno se sature ante la llegada de la temporada estival.

​Con el Plan Pre-Lluvias 2026, Lamas no solo se prepara para recibir el invierno; se organiza para superarlo sin contratiempos, como garantía de que Santa Cruz seguirá siendo un territorio de paz y progreso.

REINA BETANCOURT

FOTOS: CORTESÍA