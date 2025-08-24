Miss Elegance Aragua presentó sus candidatas oficiales

***El próximo 24 de septiembre, en la ciudad de La Victoria, las dignas representantes demostrarán que la belleza también se construye con propósito, disciplina y voz propia***

CIUDAD MCY.- Con elegancia, emoción y sentido de propósito, la Organización Miss Elegance Aragua celebró la presentación oficial de sus candidatas en la tercera edición del certamen regional.

El acto, realizado el pasado domingo 3 de Agosto, incluyó la tradicional imposición de bandas y marcó el inicio del camino hacia el Miss Elegance Aragua 2025, que tendrá lugar el próximo 24 de septiembre en la ciudad de La Victoria.

Las 13 jóvenes seleccionadas, representantes de distintos municipios del estado, competirán en las categorías Mini, Pre-teen, Teen, Petite y Miss, llevando consigo no solo belleza y talento, sino también historias de superación, compromiso social y sueños compartidos.

PORTADORAS DE SUEÑOS Y PROPÓSITOS

Durante una entrevista exclusiva con Ciudad MCY, cuatro de las participantes compartieron sus vivencias, revelando el impacto transformador que ha tenido el certamen en sus vidas.

Nayarith Caramauta, representante del municipio Girardot en la categoría Miss, reflexionó con madurez sobre el camino recorrido y lo valioso que ha sido para ella la formación, disciplina y la guía de sus familiares.

“Honestamente siento que la experiencia en Miss Elegance Aragua ha sido muy gratificante y emocionante. Siento algo de nostalgia porque ya se acerca la gran fecha tan esperada. En estos últimos meses no han faltado las dificultades pero ser resilientes es lo que nos demuestra que los sueños se pueden cumplir con dedicación y esfuerzo”, manifestó Caramauta.

Consciente del valor de la preparación, Nayarith destaca el esfuerzo colectivo detrás de la gala.

“Existe una gran preparación por parte de todas nosotras. Mis profesores y la organización han creado una noche fantástica, tanto para los espectadores como para nosotras como candidatas, y les puedo asegurar que será todo un espectáculo de glamur y belleza integral”, señaló la representante del municipio Girardot.

Por otro lado, Mariangel Aray, representante del municipio Urdaneta en la categoría Pre-teen, comentó sobre el proceso de transformación personal que ha vivido.

“Ha sido una experiencia muy linda. Le doy gracias a los organizadores por darme esta gran oportunidad. Yo era muy penosa, pero ahora estoy repasando mi oratoria y mis pasarelas para mejorar cada día”, expresó Aray.

Su mensaje a otras niñas y jóvenes es claro y esperanzador: “No se rindan nunca. Por más que pierdan o ganen, uno siempre tiene que mantener la humildad y el respeto hacia los demás.”

Por su parte, Soled Monserrat, de apenas 5 años y representante del municipio Choroní en la categoría Mini, no dudó en compartir su ilusión con espontaneidad y ternura: “Estoy muy entusiasmada porque quiero llevar un lindo vestido para ganar y perseguir mis sueños. Toda mi familia quiere verme ese día con mi vestido y la corona”

En la misma categoría, Anthonella Pagua, manifestó con orgullo lo que significa para ella llevar la banda del municipio Santiago Mariño:

“Para mí es muy especial representar de dónde vengo. Cuando me pusieron la banda, estaba muy feliz. Me he esforzado mucho y mi familia siempre me ha apoyado. Quiero demostrar que puedo lograrlo.”

UN CAMINO QUE APENAS COMIENZA

De esta forma, el Miss Elegance Aragua no solo ha dado a conocer sus candidatas, sino también a jóvenes que, desde distintas realidades, han decidido abrazar sus sueños con valentía.

Cada palabra compartida, cada paso ensayado y cada banda impuesta representa mucho más que una competencia: es el reflejo de una generación que cree en el esfuerzo, en el empoderamiento y en la belleza que nace del propósito.

El próximo 24 de septiembre, en la ciudad de La Victoria, estas portadoras de sueños se encontrarán en una noche que promete ser inolvidable.

