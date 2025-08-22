Motos Toro lanzó al mercado siete nuevos modelos 2026

*** Con solo dos años de operaciones, Motos Toro conquista el mercado venezolano con elegancia y confort ***

CIUDAD MCY.- La tecnología e innovación se adueñó de un evento lleno de expectativas y emoción, donde cientos de personas asistieron para conocer los nuevos modelos 2026 de Motos Toro.

El evento se realizó en un reconocido centro comercial de la ciudad de Caracas donde asistieron animadores, creadores de contenido y público en general.

Andrés Beirouti, CEO de Motos Toro, resaltó que con estas nuevas propuestas buscan posicionarse en el mercado. “Estas nuevas versiones cuentan con diseños y motores únicos, llenos de tecnología e innovación. Hoy estamos felices porque nacieron siete nuevos hijos”, expresó Beirouti.

De igual manera, resaltó que con tan poco tiempo ya cuentan con un privilegiado puesto en el mercado. “Por ahí dicen que estamos en el 3er puesto de preferencia entre los venezolanos, son datos que no podemos revelar la fuente pero ya contamos con esa información, y para nosotros significa mucho, mientras ustedes nos exijan seguiremos con nuestra mejora continua”, expresó el CEO de Motos Toro.

Los modelos que llegaron para complacer el público más exigente son REX TR 150, MOKA TR 150, TRX 150, en sus dos versiones; TANK TR 150; REX 250; y Capuccino TR 180, que representa elegancia y comodidad.

Motos Toro cuenta con más de 100 concesionarios a nivel nacional, con el objetivo de llegar a cada rincón de Venezuela. “Tenemos 117 concesionarios funcionando, a partir de la semana que viene inauguraremos 15 más a nivel nacional, y en algunos estados nos posicionaremos con la mayor presencia de concesionarios; además, tenemos otros 30 concesionarios que estaremos abriendo a nivel nacional antes de que termine el año”, señaló Beirouti.

A su vez, mencionó que en tan poco tiempo de operaciones ya cuentan con 10 mil empleados directos e indirectos, y su meta es seguir creciendo en todo el territorio venezolano para ofrecer los mejores vehículos de dos y tres ruedas que le garanticen economía, durabilidad y prestigio a todos sus usuarios.

ANAÍS RONDÓN │ FOTOS │CIUDAD MCY