Movilidad en el país superó los 3,8 millones de pasajeros durante Semana Santa 2026

CIUDAD MCY.- La movilización de tres millones 872.730 pasajeros a través de 15.274 plataformas de transporte consolidó el éxito del operativo Semana Santa Segura 2026, destacóa el reporte del Ministerio del Poder Popular para el Transporte actualizado hasta este Domingo de Resurrección.

El documento oficial destacó que el flujo de temporadistas mantuvo niveles similares a los del año anterior, lo cual muestra una estabilidad en el desplazamiento nacional de pasajeros y una movilidad eficiente en todo el territorio.

Al respecto, la institución informó que se registró un incremento del 16 % en el total de unidades movilizadas, cifra que se traduce en un mayor confort para el traslado y una variedad superior en las opciones de viaje para los usuarios.

Asimismo, las autoridades indicaron que este avance responde a la mejora sustancial en las vías terrestres, marítimas y aéreas, lo que permitió que solo durante la jornada del domingo se desplazaran 192.091 personas en mil 154 medios de transporte hasta las 8:00 p.m.

En cuanto a la seguridad en las costas, el personal del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) atendió nueve sucesos marítimos con 23 vidas salvadas, lo que representa una disminución del 30 % en comparación con el periodo de 2025 y al igual que el año pasado, el sector aéreo finalizó el asueto con un registro de cero accidentes en todo el país.

En materia de infraestructura vial y portuaria, el reporte ministerial detalla importantes avances ejecutados de forma paralela al despliegue de seguridad, tras especificar que las cuadrillas colocaron dos mil 900 toneladas de asfalto en tres kilómetros de la Cota Mil para un progreso del 25 %; mientras tanto, las labores en la carretera del Waraira Repano alcanzaron el 95 % y la construcción de la infraestructura de la Taquilla Única del Puerto de Puerto Cabello se situó en un 80 % de ejecución total.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA