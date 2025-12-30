Nace un cóndor andino en Mérida tras 22 años

CUIDAD MCY.-Un ejemplar de cóndor andino, especie de ave en peligro de extinción, nació en el Centro de Conservación Mundo Zafari Zoo, en el estado Mérida, lo cual representa una nueva esperanza para su conservación.

Por medio de su cuenta de la red social Instagram, el centro informó que el nacimiento es producto del éxito reproductivo de la pareja conformada por Pichirapo y Nareupa. Estos lograron consolidarse fértiles gracias a la labor del equipo técnico.

Así, este nacimiento representa una esperanza crítica para una especie que se considera prácticamente extinta en la vida silvestre dentro del territorio venezolano. En ese sentido, se estima que en la actualidad quedan solamente 10 ejemplares de cóndor en el país, todos bajo cuidado humano, con avistamientos en libertad casi inexistentes en los últimos años.

El doctor Adrián Carrero, presidente de Mundo Zafari Zoo, expresó que «este nacimiento, ocurrido el pasado 22 de diciembre de 2025, rompe un silencio reproductivo de más de 22 años en la región. La pequeña, que al nacer registró un peso de 192 gramos, es hoy el símbolo de una lucha incansable por evitar la desaparición del Vultur gryphus en nuestro país, donde la especie se encuentra en peligro crítico de extinción».

Por lo que este logro forma parte del Programa de Conservación del Cóndor Andino liderado por Mundo Safari, en una alianza estratégica con el Ministerio para el Ecosocialismo (Minec), reafirmando el compromiso institucional por salvaguardar el patrimonio natural de la nación.

FUENTE VENEZUELA NEW | FOTO REFERENCIAL