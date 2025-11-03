Natación tuvo un arrase dorado en el primer fin de semana de los CAC Escolares 2025

CUIDAD MCY.-Los nadadores venezolanos comenzaron con buen pie su actuación de los VII Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe al dominar títulos entre pruebas individuales y por relevos.

La lluvia de medallas doradas comenzó con Adanuriel Rosal, quien se adjudicó la presea de oro en los 400 metros libres; Carla Fernández lo siguió con otra dorada en los 200 metros pecho; Mónica Leydar alcanzó el primer lugar del podio en los 100 mariposa y Diego Caruci agregó otra más en los 200 metros mariposa.

Por su parte, en las pruebas de relevos, Venezuela sumó más medallas doradas, es así como Mónica Leydar, Valeria Chacón, Ana Valladares y Paula Hernández obtuvieron el oro en el relevo 4×100, mientras que el cuarteto conformado por Dennis Pérez, Adanuriel Rosal, Dany Papadia y Juan Gómez también subieron a lo más alto del podio en el relevo 4×200.

TAEKWONDO CON BUENA COSECHA

Por otro lado, en la disciplina de taekwondo, Venezuela logró sumar varias preseas a través de los atletas Nancy Haidar y Leandro Álvarez.

En el caso de Haidar, se alzó con la medalla de oro en la modalidad poomsae freestyle, mientras que Álvarez alcanzó plata y bronce en el poomsae freestyle y poomsae.

Por equipos la combinación Haidar – Álvarez alcanzaron las medallas de oro en poomsae parejas mixtas y bronce en el poomsae freestyle parejas mixtas.

ATLETISMO A LO MÁS ALTO

Finalmente, el atletismo sumó dos medallas de oro a las conquistas venezolanas en la cita.

Brandon Pérez dio un salto dorado en la modalidad de salto largo para llevarse la de oro, mientras que Julio Chirinos se empleó a fondo para llevarse la dorada en los 1.500 metros planos.

Ylai Olmos Castillo | FOTOS CORTESÍA