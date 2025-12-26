Ciudad MCY

Noel Sanvicente regresa al Zamora para 2026

PorRafael Velásquez

Dic 26, 2025

Ciudad Después de un año sabático, el entrenador Noel Sanvicente regresa al Zamora para la próxima temporada de la Liga Futve para dirigir su tercer ciclo con el elenco blanquinegro, equipo donde ganó dos estrellas en la década pasada.

Sanvicente vuelve a Barinas para sustituir a José María Morr en Zamora e intentar conseguir su quinta estrella. Solo resta el anuncio oficial por parte del cuadro blanquinegro.

El técnico más laureado (altamente reconocido) del fútbol venezolano es Noel Sanvicente, con un total de ocho estrellas, seis de ellas con el Caracas y dos con el Zamora en las temporadas 2012-13 y 2013-14, lo que marcó su primer ciclo triunfal con el conjunto llanero.

Más adelante regresó para la temporada 2022, finalizó como líder en la fase regular con 55 puntos resumidos en 14 triunfos, 13 empates y tres derrotas. Ese año fue la última vez que Zamora logró clasificar a la Copa Libertadores.

Fuente: Líder en Deportes | FOTO CORTESÍA

Por Rafael Velásquez

