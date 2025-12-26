Segunda edición de la Serie de las Américas se jugará en Venezuela

Ciudad MCY.-La segunda edición de la Serie de las Américas se realizará en Venezuela del 1 al 7 de febrero de 2026, confirma un medio de comunicación especialista en deporte.

Los campeones de las Ligas de Argentina (Club Daom), Panamá, Curaçao, Colombia y Nicaragua se darán cita en los Estadios Monumental «Simón Bolívar» de La Rinconada y el Fórum La Guaira de Macuto. Cuba, Panamá y Brasil verán acción en calidad de selecciones.

Por su parte, Venezuela participará en el torneo como anfitriona, pero con un equipo no perteneciente a la LVBP y sin integrantes afiliados al sistema MLB; esto, según fuentes del departamento de prensa de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, ya que la SLA no es un torneo dentro del marco del Winter League Agreement.

Panamá, a través de las Águilas Metropolitanas, fueron los campeones del primer certamen de la Serie de las Américas celebrado este año en Managua, Nicaragua, luego de vencer en la final a Leones de León, quienes participaron en representación del país anfitrión en ese entonces.

La Serie de las Américas es organizada y creada por la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM; por sus siglas oficiales), integrada por Panamá, Cuba, Nicaragua, Curazao, Argentina y Colombia para seguir incentivando el crecimiento del deporte en la región.

