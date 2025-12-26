Ciudad MCY

Comunicación Patria

Deportes

Segunda edición de la Serie de las Américas se jugará en Venezuela

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Dic 26, 2025

Ciudad MCY.-La segunda edición de la Serie de las Américas se realizará en Venezuela del 1 al 7 de febrero de 2026, confirma un medio de comunicación especialista en deporte.

Los campeones de las Ligas de Argentina (Club Daom), Panamá, Curaçao, Colombia y Nicaragua se darán cita en los Estadios Monumental «Simón Bolívar» de La Rinconada y el Fórum La Guaira de Macuto. Cuba, Panamá y Brasil verán acción en calidad de selecciones.

Por su parte, Venezuela participará en el torneo como anfitriona, pero con un equipo no perteneciente a la LVBP y sin integrantes afiliados al sistema MLB; esto, según fuentes del departamento de prensa de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, ya que la SLA no es un torneo dentro del marco del Winter League Agreement.

Panamá, a través de las Águilas Metropolitanas, fueron los campeones del primer certamen de la Serie de las Américas celebrado este año en Managua, Nicaragua, luego de vencer en la final a Leones de León, quienes participaron en representación del país anfitrión en ese entonces.

La Serie de las Américas es organizada y creada por la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM; por sus siglas oficiales), integrada por Panamá, Cuba, Nicaragua, Curazao, Argentina y Colombia para seguir incentivando el crecimiento del deporte en la región.

Fuente: Meridiano | FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Deportes

Segunda edición de la Serie de las Américas se jugará en Venezuela

26 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Deportes

Noel Sanvicente regresa al Zamora para 2026

26 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Deportes

Conoce el calendario de los equipos venezolanos en fases previas de la Libertadores 2026

26 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Cultura

Misión Cultura en Movimiento culmina año 2025 con un éxito rotundo

26 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez