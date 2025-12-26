Conoce el calendario de los equipos venezolanos en fases previas de la Libertadores 2026

Ciudad MCY.-La Conmebol publicó el calendario de los partidos de las dos primeras rondas previas de la Copa Libertadores 2026. El Deportivo Táchira será el equipo que abrirá la nueva edición del máximo certamen continental, con su visita al clasificado de Bolivia (The Strongest o San Antonio Bulo Bulo) en la ida de la Fase 1, el martes 3 de febrero.

Carabobo FC se estrenará en la Fase 2 el martes 17 de febrero, como local en Valencia ante Huachipato, quedando el Calendario de los equipos venezolanos – Copa Libertadores 2026 así:

Fase 1

Martes 3 febrero – 8:30 pm – Sede por confirmar – Representante de Bolivia vs. Deportivo Táchira

Martes 10 febrero – 8:30 pm – San Cristóbal – Deportivo Táchira vs. Representante de Bolivia

Fase 2

Martes 17 febrero – 6:00 pm – Valencia – Carabobo FC vs. Huachipato

Jueves 19 febrero – 8:30 pm – (San Cristóbal) – E1 (Deportivo Táchira/Representante de Bolivia) vs. Deportes Tolima

Martes 24 febrero – 6:00 pm – Talcahuano – Huachipato vs. Carabobo FC

Jueves 26 febrero – 8:30 pm – Ibagué – Deportes Tolima vs. E1 (Deportivo Táchira/Representante de Bolivia)

