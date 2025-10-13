Ciudad MCY

Nubosidad parcial con áreas despejadas se espera en gran parte del país

PorMilexis Pino

Oct 13, 2025

CUIDAD MCY.-Autoridades meteorológicas estiman que gran parte del país experimentará una mañana de nubosidad parcial alternada con zonas despejadas. Sin embargo, se prevén condiciones de inestabilidad con lluvias y chubascos dispersos en varias regiones.

La información fue publicada en el canal de Telegram, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), donde reseñó que en el panorama matutino y general  se esperan precipitaciones en los estados Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Guárico, norte de Apure, Barinas, la región de los Andes y Zulia.

Para la tarde y noche, pronosticó un incremento en la cobertura nubosa que generará precipitaciones de intensidad variable, las cuales podrían estar acompañadas de ocasionales descargas eléctricas siendo las zonas más afectadas la Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia.

Del mismo modo, no se descartan algunas lluvias dispersas en la Región Central durante este período.

Para la Región Central y Capital, que incluye los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Caracas, se espera que el cielo esté parcialmente despejado durante las horas de la mañana. Asimismo, se esperan precipitaciones dispersas después del mediodía.

INAMEH

