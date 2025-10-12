Presidente Maduro invita a marchar para honrar legado de los pueblos originarios

CIUDAD MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro invitó este 12 de octubre a participar en la marcha para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena, una fecha destinada a reconocer y honrar la valentía, fortaleza y la profunda sabiduría de los pueblos originarios de América.

El jefe de Estado resaltó que la jornada se centrará en recordar la lucha histórica de los pueblos indígenas contra la opresión y el colonialismo, y en reivindicar su papel protagónico en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

En ese sentido, el mandatario nacional extendió una cordial invitación a toda la ciudadanía, movimientos sociales, colectivos culturales y defensores de los derechos humanos a sumarse a esta importante movilización que arrancará a la 1:00 pm, desde Chacaíto, y llegará hasta el Paseo de la Resistencia Indígena de Plaza Venezuela con el fin de celebrar la diversidad cultural y reafirmar el espíritu de resistencia.

“Les invito a ser parte de esta marcha, donde juntos honraremos su legado y reafirmaremos nuestro compromiso con la justicia y la igualdad. ¡Hagamos honor a nuestras raíces y soñemos en grande!”, escribió en su canal de Telegram.

Más temprano, autoridades gubernamentales conmemoraron los 533 años de la Resistencia Indígena con el solemne acto de izada del tricolor patrio, en el Panteón Nacional, para reivindicar la histórica lucha de los pueblos originarios contra la colonización europea.

CORREO DEL ORINOCO | FOTO CORTESÍA