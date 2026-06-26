CIUDAD MCY.- El director de la Orquesta Sinfónica “Simón Bolívar” de Venezuela, Gustavo Dudamel, expresó este jueves 25 de junio su mensaje de apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano tras los fuertes sismos ocurridos en el país.
A través de sus redes sociales, Dudamel lamentó lo sucedido e informó que se encuentra trabajando en un plan de apoyo internacional para ayudar a las personas afectadas por los sismos en Venezuela.
“Hay ocasiones en las que las palabras no son suficientes. Por eso estoy trabajando en un inmediato plan de apoyo y solidaridad internacional, que en breve podré darles más detalles con la idea de ayudar a los más afectados en este momento tan difícil”, expresó.
Por último, extendió unas palabras de aliento, asegurando que “nuestro país siempre se ha levantado sobre las adversidades con fortaleza, unión y esperanza”.
FUENTE : LA IGUANA TV
FOTO : CORTESÍA