A través de sus redes sociales, Dudamel lamentó lo sucedido e informó que se encuentra trabajando en un plan de apoyo internacional para ayudar a las personas afectadas por los sismos en Venezuela.

“Hay ocasiones en las que las palabras no son suficientes. Por eso estoy trabajando en un inmediato plan de apoyo y solidaridad internacional, que en breve podré darles más detalles con la idea de ayudar a los más afectados en este momento tan difícil”, expresó.

Por último, extendió unas palabras de aliento, asegurando que “nuestro país siempre se ha levantado sobre las adversidades con fortaleza, unión y esperanza”.

FUENTE : LA IGUANA TV

FOTO : CORTESÍA