Personal de salud de Linares Alcántara realizó Taller de Lengua de Señas Venezolana

CIUDAD MCY.-Con el firme propósito de derribar las barreras de comunicación y garantizar una atención médica verdaderamente inclusiva, el Gobierno Bolivariano dio inicio al «Taller de Lengua de Señas Venezolana» en el municipio Francisco Linares Alcántara. El encuentro formativo, titulado bajo el lema «Señas que conectan», estuvo dirigido de forma directa al personal sanitario y a los líderes comunitarios de la jurisdicción.

Esta iniciativa se consolida bajo las directrices estratégicas de la presidenta Delcy Rodríguez, a través del Plan «Venezuela Renace», y bajo el direccionamiento del ministro de Salud, Carlos Alvarado. En el estado Aragua, la actividad se desarrolló gracias al trabajo articulado de la gobernadora Joana Sánchez con el equipo multidisciplinario de la Corporación de Salud (Corposalud).

La planificación y ejecución del taller estuvo organizada por Katiuska Rodríguez, directora regional de Salud Integral para Personas con Discapacidad, y Nayeli Bello, coordinadora del Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad (Caipcd) Aragua. Las clases se dictaron en las instalaciones del CDI «12 de Octubre», perteneciente al ASIC Francisco Linares Alcántara.

COMUNICACIÓN PARA SALVAR VIDAS

La formación de los equipos de salud en Lengua de Señas Venezolana (LSV) representa un paso importante para fortalecer la inclusión a nivel de las comunidades, especialmente en el contexto postsismo. Contar con un personal capacitado en este lenguaje permite realizar diagnósticos oportunos, ofrecer una contención emocional asertiva y atender emergencias médicas de forma directa con pacientes que presenten discapacidad auditiva, sin intermediarios que puedan ralentizar la asistencia.

La autoridad única de Salud de Aragua, Yosmary Lombano, destacó el valor de la empatía institucional en los servicios públicos. «No podemos hablar de un sistema de salud robusto si no somos capaces de escuchar y comunicarnos con todos nuestros ciudadanos. Con este taller estamos construyendo las bases de una Venezuela humana, sensible e inclusiva. El objetivo instruido por nuestra presidenta Delcy Rodríguez es que estas jornadas formativas se desplieguen de manera progresiva en las 43 ASIC de todo el estado Aragua, garantizando que cada hospital y consultorio cuente con personal preparado para romper el silencio y salvar vidas», aseveró Lombano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

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