OMS informó de 900 casos sospechosos de ébola en Congo

CIUDAD MCY.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó que la creciente violencia en la República Democrática del Congo (RDC) está obstaculizando gravemente los esfuerzos para contener el actual brote de ébola.

Tras el refuerzo de la vigilancia epidemiológica, las autoridades sanitarias han identificado más de 900 casos sospechosos en el territorio, de los cuales 101 ya han sido confirmados.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el máximo representante de la salud mundial detalló el complejo escenario humanitario que dificulta la respuesta médica ante la enfermedad.

Tedros destacó la extrema vulnerabilidad de la provincia de Ituri, actual epicentro de la emergencia sanitaria, donde habitan casi cinco millones de personas en medio de un conflicto armado en curso.

“Hoy, 1 de cada 4 personas necesita asistencia humanitaria y 1 de cada 5 está desplazada internamente”, precisó.

El titular de la OMS explicó que la inseguridad constante y el miedo están alimentando la desconfianza dentro de las comunidades, al tiempo que la violencia armada obliga a huir a la población civil, incluyendo a los trabajadores sanitarios y humanitarios.

“Esto está dificultando gravemente los esfuerzos para ampliar el rastreo de contactos del ébola e identificar las infecciones con suficiente antelación para proporcionar cuidados de apoyo”, argumentó.

A pesar de los altos riesgos, la OMS y sus socios mantienen su presencia en las zonas más inseguras y de difícil acceso de Ituri, apostando por brindar un paquete integral de servicios para recuperar la confianza de los habitantes. Entre los servicios que están garantizando destacan:

Muertes suben a 204

En paralelo a las advertencias de la OMS, las cifras locales continúan en ascenso. El balance más reciente publicado por el Ministerio de Salud local confirmó que la epidemia ha causado 204 muertes distribuidas en tres provincias del extenso país, registradas dentro de un grupo de 867 casos sospechosos.

La gravedad de esta emergencia sanitaria, la decimoséptima que afecta a la RDC y catalogada como la segunda más importante a nivel mundial, ha encendido las alarmas en toda la región. Jean Kaseya, presidente de la agencia Sanitaria de la Unión Africana (África CDC), advirtió que “tenemos 10 países en riesgo» de verse afectados por la propagación transfronteriza del virus.

Las naciones bajo alerta epidemiológica son: Sudán del Sur, Ruanda, Kenia, Tanzania, Etiopía, Congo, Burundi, Angola, República Centroafricana y Zambia.

Actualmente, no existe una vacuna ni un tratamiento médico homologado para combatir la cepa Bundibugyo, la cual es responsable del brote actual.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

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