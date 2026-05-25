Ciudad MCY

Comunicación Patria

Cultura

Centro de Cinematografía relanzará “El Pez que Fuma” en formato digital

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

May 25, 2026

CIUDAD MCY.- La obra de Román Chalbaud, “El Pez que Fuma” (1977), fue recuperada digitalmente, como parte del inicio de un plan de preservación fílmica nacional, así como el resultado de un convenio estratégico suscrito entre el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) y Bolívar Films.

Esta alianza, que se mantendrá vigente hasta el año 2028, tiene como objetivo la restauración visual y sonora de 15 películas del cine venezolano para garantizar la salvaguarda de un patrimonio artístico invaluable, informó el Ministerio de Cultura.

Este proceso de restauración devolvió la calidad técnica original a esta pieza de culto, corrigiendo el desgaste del tiempo, tanto en la banda sonora como en el color y la textura de la imagen.

Con esta transformación, la cinta está lista para ser exhibida nuevamente en las salas de cine modernas y plataformas digitales bajo los más altos estándares de calidad.

El primer paso de este convenio de restauración inició en 2024, tras un arqueo de incunables fílmicos venezolanos resguardados por la Cinemateca Nacional.

La obra “El Pez que Fuma”, junto a otros títulos, permaneció en custodia de la institución fundada por Margot Benacerraf hace 60 años y que por estos días está de aniversario.

La filmografía de Román Chalbaud coescrita junto al dramaturgo José Ignacio Cabrujas constituye un espejo de la realidad social venezolana contemporánea.

Esta producción no solo es considerada la obra cumbre del cine nacional, sino también una de las piezas más audaces y descarnadas del cine latinoamericano del siglo XX.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Cultura

Centro de Cinematografía relanzará “El Pez que Fuma” en formato digital

25 de mayo de 2026 Beatriz Guilarte
Eventos

Greeicy regresa a Venezuela: El “Candela World Tour” llegará al Poliedro de Caracas el 24 de octubre

25 de mayo de 2026 Beatriz Guilarte
Mundo

OMS informó de 900 casos sospechosos de ébola en Congo

25 de mayo de 2026 Gioezabeth Ceballo
Venezuela

Nuevas plataformas tecnológicas serán implementadas en el Sistema de Justicia venezolano

25 de mayo de 2026 Gioezabeth Ceballo