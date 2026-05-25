Centro de Cinematografía relanzará “El Pez que Fuma” en formato digital

CIUDAD MCY.- La obra de Román Chalbaud, “El Pez que Fuma” (1977), fue recuperada digitalmente, como parte del inicio de un plan de preservación fílmica nacional, así como el resultado de un convenio estratégico suscrito entre el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) y Bolívar Films.

Esta alianza, que se mantendrá vigente hasta el año 2028, tiene como objetivo la restauración visual y sonora de 15 películas del cine venezolano para garantizar la salvaguarda de un patrimonio artístico invaluable, informó el Ministerio de Cultura.

Este proceso de restauración devolvió la calidad técnica original a esta pieza de culto, corrigiendo el desgaste del tiempo, tanto en la banda sonora como en el color y la textura de la imagen.

Con esta transformación, la cinta está lista para ser exhibida nuevamente en las salas de cine modernas y plataformas digitales bajo los más altos estándares de calidad.

El primer paso de este convenio de restauración inició en 2024, tras un arqueo de incunables fílmicos venezolanos resguardados por la Cinemateca Nacional.

La obra “El Pez que Fuma”, junto a otros títulos, permaneció en custodia de la institución fundada por Margot Benacerraf hace 60 años y que por estos días está de aniversario.

La filmografía de Román Chalbaud coescrita junto al dramaturgo José Ignacio Cabrujas constituye un espejo de la realidad social venezolana contemporánea.

Esta producción no solo es considerada la obra cumbre del cine nacional, sino también una de las piezas más audaces y descarnadas del cine latinoamericano del siglo XX.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA