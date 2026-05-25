Ciudad MCY

Comunicación Patria

Mundo

Lula da Silva recibió primera sesión de radioterapia

Foto del avatar

PorGioezabeth Ceballo

May 25, 2026

CIUDAD MCY.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió una primera sesión de radioterapia como tratamiento complementario tras el retiro de una lesión cancerígena en su cuero cabelludo el mes pasado.

El informe oficial acerca de su estado de salud fue emitido por el Hospital Sirio-Libanés de Brasilia, reseñó Sputnik este lunes.

«El presidente Lula da Silva visitó hoy, 25 de mayo, el Hospital Sírio-Libanês de Brasilia. Tras la extirpación de una lesión basocelular el 24 de abril de 2026, se optó por un tratamiento complementario con radioterapia superficial preventiva del cuero cabelludo, que comenzó este lunes», precisó.

En abril, el presidente de Brasil fue sometido a un procedimiento médico para la extracción de una acumulación de piel denominada queratosis, en la cabeza, de acuerdo con la Secretaría de Comunicación.

Un mes antes, al mandatario de 80 años de edad se le había practicado una cauterización para tratar un engrosamiento de la capa más superficial de la piel de la cabeza, publicaron diversos medios.

FUENTE: AVN

FOTO: ARCHIVO

Foto del avatar

Por Gioezabeth Ceballo

Noticias Destacadas

Aragua

Inaugurada nueva intersección vial en la Av. Universidad del municipio MBI

25 de mayo de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Hospital Central de Maracay amplía capacidad del área neonatal

25 de mayo de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Juventud emprendedora protagonizará nueva etapa de la Plaza Bicentenaria

25 de mayo de 2026 Beatriz Guilarte
Aragua

Cuerpos de seguridad desplegaron operativo preventivo en el municipio Tovar

25 de mayo de 2026 Beatriz Guilarte