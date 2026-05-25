Lula da Silva recibió primera sesión de radioterapia

CIUDAD MCY.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió una primera sesión de radioterapia como tratamiento complementario tras el retiro de una lesión cancerígena en su cuero cabelludo el mes pasado.

El informe oficial acerca de su estado de salud fue emitido por el Hospital Sirio-Libanés de Brasilia, reseñó Sputnik este lunes.

«El presidente Lula da Silva visitó hoy, 25 de mayo, el Hospital Sírio-Libanês de Brasilia. Tras la extirpación de una lesión basocelular el 24 de abril de 2026, se optó por un tratamiento complementario con radioterapia superficial preventiva del cuero cabelludo, que comenzó este lunes», precisó.

En abril, el presidente de Brasil fue sometido a un procedimiento médico para la extracción de una acumulación de piel denominada queratosis, en la cabeza, de acuerdo con la Secretaría de Comunicación.

Un mes antes, al mandatario de 80 años de edad se le había practicado una cauterización para tratar un engrosamiento de la capa más superficial de la piel de la cabeza, publicaron diversos medios.

FUENTE: AVN

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