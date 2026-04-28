Según estudio la ansiedad digital afecta al 60% de la juventud iberoamericana

CIUDAD MCY.- El primer estudio sobre digitalización y salud mental juvenil reveló que más del 60% de la juventud experimenta “ansiedad digital” y llama a los Estados a articular respuestas en sus políticas digitales.

La Secretaría General Iberoamericana (Segib) y la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) presentaron el estudio vinculado a la vulnerabilidad y la oportunidad: salud mental juvenil en entornos digitales, el primer análisis regional sistemático sobre el impacto de la digitalización en la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas jóvenes de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana.

La investigación fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y destaca que más de 16 millones de adolescentes iberoamericanos viven con algún trastorno mental, por lo cual exige a los gobiernos una acción urgente que integre salud, educación y políticas digitales bajo un enfoque de derechos.

Más de 16 millones de adolescentes en Iberoamérica (el 15% de la población adolescente) padecen algún trastorno mental, según datos de Unicef y Segib. A su vez, uno de cada cinco jóvenes presenta un trastorno vinculado al uso intensivo de redes sociales, mientras que el 60% reporta síntomas de ansiedad digital.

El suicidio, por ejemplo, se ha convertido en la tercera causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años, con tasas superiores a seis fallecimientos por cada 100.000 habitantes, una consecuencia de desequilibrio mental.

Crisis silenciosa

Iberoamérica es la única región del mundo que, hasta 2019, registró un incremento sostenido de los trastornos mentales en su población joven. Entre 2000 y 2021, la ansiedad aumentó del 5,5% al 7,3% y la depresión del 3,5% al 4,4%. Actualmente, el 44% de los jóvenes de 18 a 24 años reconoce sentir tristeza, angustia o desesperanza de forma habitual.

Impacto de la digitalización en la salud mental

La región iberoamericana se ubica entre las primeras del mundo en uso de redes sociales: los jóvenes pasan una media de 3 horas y 32 minutos diarios conectados, superando ampliamente a Norteamérica y Europa, según Global Web Index.

Este nivel de exposición, especialmente entre adolescentes, tiene efectos directos sobre la salud mental. El estudio advierte que uno de cada cinco jóvenes presenta un trastorno mental vinculado al uso intensivo de redes sociales, y que el riesgo es mayor cuando la exposición supera las tres horas diarias, lo que duplica la probabilidad de ansiedad y depresión.

Los riesgos son mayores entre mujeres jóvenes, personas LGBTIQ+, quienes carecen de soporte familiar o viven en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Una investigación internacional con 28.000 personas, citada por Sapiens Labs, muestra que el 42% de los niños y el 74% de las niñas que recibieron su primer dispositivo antes de los seis años desarrollaron problemas de salud mental. Entre adolescentes de 15 a 18 años, la prevalencia es del 36% en varones y del 46% en mujeres.

¿La tecnología puede ser parte de la solución?

Las plataformas digitales son canales claves para la comunicación y la alerta temprana sobre salud mental. La digitalización permite fortalecer comunidades de apoyo y diseñar intervenciones efectivas a escala. La clave está en crear entornos digitales seguros y en formar a la infancia en derechos y competencias digitales.

La Segib impulsa la implementación de la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales, adoptada en 2023 durante la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en República Dominicana. El informe subraya que proteger la salud mental de los jóvenes en entornos digitales es una condición indispensable para garantizar sus derechos digitales.

FUENTE: EL FOCO

FOTO:CORTESIA