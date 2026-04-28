México reduce comisiones en pagos de combustible

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por fortalecer la economía familiar y frenar las presiones inflacionarias, el Gobierno de México anunció la firma de un acuerdo histórico con la Asociación de Bancos de México (ABM) y empresas emisoras de vales para eliminar y reducir las comisiones por transacciones digitales en la compra de gasolina y diésel.

La medida, presentada durante la conferencia matutina de la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, entrará en vigor el próximo 1 de mayo y tendrá una vigencia inicial de seis meses, extendiéndose hasta el 31 de octubre del presente año.

La resolución elimina la «cuota de intercambio» bancaria (que representaba el 80 % de la comisión), pasando del 0.45 % al 0 %. Esto supone un ahorro directo de aproximadamente 2, 57 pesos por cada carga realizada con tarjeta de débito, reseñaron medios locales.

Se espera que esta medida sea reforzada con reuniones adicionales con representantes de las estaciones de servicio, para garantizar que los beneficios de este acuerdo lleguen de manera efectiva a los usuarios en todo el territorio nacional.

FUENTE: CIUDAD CCS

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