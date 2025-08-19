Panamá apuesta por acciones conjuntas para conservar biodiversidad

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

CIUDAD MCY.- Según un comunicado institucional, el titular de Miambiente, Juan Carlos Navarro, firmó 29 convenios con 23 grupos ambientales, organizaciones, fundaciones y asociaciones civiles, para ejecutar proyectos de conservación y desarrollo sustentable en todo el país.

Estos acuerdos de colaboración incluyen una inversión superior a los 3.5 millones de dólares, trascendió, para la participación ciudadana en la conservación de sus recursos naturales y desarrollo económico.

Las iniciativas abarcan acciones de restauración ecológica, fortalecimiento de capacidades comunitarias, conservación de especies emblemáticas, promoción de turismo sostenible y gestión integral de residuos, con impacto directo a decenas de personas de comunidades indígenas, rurales y urbanas.

Al respecto, Navarro alabó los proyectos a lo largo y ancho del país, promoviendo prácticas sostenibles, participación comunitaria y la conservación de ecosistemas clave para Panamá y el mundo.

Entre los proyectos iniciados destaca la organización Anmar Yarmar Ular que trabajará con jóvenes de Guna Yala en la recuperación de las cuencas hidrográficas

También alabaron el acuerdo con la Asociación Ecológica de Educación para la Conservación de la Biosfera (Ecobio) y su iniciativa Bosques del Macizo de Azuero, para conservar remanentes forestales colindantes con áreas protegidas.

Además, en Isla Caña, la Asociación Waved/Fundes implementará un modelo de turismo comunitario, beneficiando a emprendimientos locales, mientras que El Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología trabajará en la gestión de conflictos entre comunidades y cocodrilos en áreas costeras y urbanas de Panamá, aplicando estrategias de prevención, intervención y educación comunitaria.

Por otra parte, en Colón, la Corporación de la Pequeña y Mediana Empresa desarrollará un Corredor Biológico Marino Costero en Santa Isabel, involucrando a las comunidades en estudios, construcción, capacitación y gestión ambiental, según precisó Miambiente.

Asimismo, en la occidental provincia de Chiriquí, la Fundación Los Naturalistas adecuará el Ecotermia Herpetario, dedicado a la conservación de anfibios y reptiles.

En tanto, el Instituto del Patrimonio Cultural del Pueblo Guna implementará un plan de gestión de desechos sólidos en tres comunidades de Guna Yala, capacitando a líderes, docentes y niños en reciclaje, compostaje y participación comunitaria.

Entre los diversos proyectos sobresale el de Darién, una provincia con una gran biodiversidad donde la Fundación Rapaces y Bosques de Panamá ejecutará Guardianes del Bosque, combinando saberes indígenas, agroforestería y monitoreo de águilas arpías.

FUENTE PRENSA LATINA || FOTO CORTESÍA