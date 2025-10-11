Parque Carlos Raúl Villanueva encendió la fiesta navideña

La decoración y ambiente musical tradicional de la época, ofreció una experiencia de primera a los asistentes
CIUDAD MCY.- La llama del amor y esperanza de la navidad llegó al parque Carlos Raúl Villanueva, con un extraordinario encendido de luces que marcó el inicio de la festividad más esperada por los venezolanos.
El emblemático sitio, punto de referencia turístico y parada obligatoria del estado Aragua, brilló con adornos y luminarias tradicionales de la época, ofreciendo a los asistentes un espectáculo visual de primera.
La invitación estuvo abierta a propios y visitantes, para que disfrutaran de un cálido y ameno compartir. Quienes también dijeron presente fueron la gobernadora Joana Sánchez, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Manuel Hernández, junto a miembros del Gabinete.
En su cuenta de Instagram (@Johanitakempo), la Vocera del Poder Popular en el estado Aragua refirió: «gracias al presidente Nicolás Maduro hemos encendido las luces de Parque Carlos Raúl Villanueva y así darle inicio a las navidades felices».
La música y bailes no faltaron en el evento, pues un grupo de artistas demostró el talento que existe en la entidad, al ritmo de la parranda, gaitas, y la burriquita.
THAIMARA ORTIZ | FOTO : GBA