Parque Carlos Raúl Villanueva encendió la fiesta navideña

PorBeatriz Guilarte

Oct 11, 2025

‎ La decoración y ambiente musical tradicional de la época, ofreció una experiencia de primera a los asistentes

CIUDAD MCY.- La llama del amor y esperanza de la navidad llegó al parque Carlos Raúl Villanueva, con un extraordinario encendido de luces que marcó el inicio de la festividad más esperada por los venezolanos.

‎El emblemático sitio, punto de referencia turístico y parada obligatoria del estado Aragua, brilló con adornos y luminarias tradicionales de la época, ofreciendo a los asistentes un espectáculo visual de primera.

La invitación estuvo abierta a propios y visitantes, para que disfrutaran de un cálido y ameno compartir. Quienes también dijeron presente fueron la gobernadora Joana Sánchez, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Manuel Hernández, junto a miembros del Gabinete.

En su cuenta de Instagram (@Johanitakempo), la Vocera del Poder Popular en el estado Aragua refirió: «gracias al presidente Nicolás Maduro hemos encendido las luces de Parque Carlos Raúl Villanueva y así darle inicio a las navidades felices».

‎La música y bailes no faltaron en el evento, pues un grupo de artistas demostró el talento que existe en la entidad, al ritmo de la parranda, gaitas, y la burriquita.

THAIMARA ORTIZ | FOTO : GBA

