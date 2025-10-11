CIEA reconoció aportes de empresas como pilares del desarrollo económico

Durante la ceremonia se rindio homenaje a los trabajadores del sector industrial aragüeño, cuya ardua labor diaria es el motor que impulsa la producción y el progreso

CIUDAD MCY.- La Cámara de Industriales del estado Aragua (CIEA) celebró la Asamblea General Ordinaria, en la que se hizo entrega de la Orden al Mérito Industrial 2025 que reconoció la impecable trayectoria y el invaluable aporte de las empresas como pilares fundamentales en el desarrollo económico y social.

​En esta jornada estuvo presente Tito López, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), acompañado por Luis Felipe Larrovere, presidente de la Cámara de Industriales del estado Aragua, y Felipe Capozzolo, presidente de Fedecámaras.

En la asamblea se dieron cita más de 80 representantes de diversos sectores entre ellos alimentación, textil , plástico, farmaceutico y otros que evidenció el fuerte tejido industrial que caracteriza la entidad.

Luis Felipe Larrovere, expresó que el reconomiento es bien merecido por el impecable trabajo que dia a dia realizan las empresas para mantenerse de pie a pesar de las circuntacias que enfrentan.

«Este reconocimiento es para las empresas que demuestran que con esfuerzo y dedicación es posible construir un futuro próspero para Venezuela, son un ejemplo de resiliencia y compromiso con el país».

​Por su parte, Tito López felicitó a los galardonados e industriales y mencionó que el crecimiento de las industrias en el primer trimestre.

“Desde Conindustria seguimos apostando por el talento nacional y la producción hecha en Venezuela elementos clave para la recuperación y el crecimiento sostenible. En el primer trimestre, el crecimiento de las industria fue del 7% se espera que de octubre ha diciembre se tomen políticas públicas que repercuten en el sector industrial”.

​Finalmente, Felipe Capozzolo, enfatizó la importancia de la unidad y la colaboración entre los distintos actores económicos.

«El sector privado es fundamental para la generación de empleo y bienestar, porque si trabajamos en conjunto seremos empresas de modelo de crecimiento y en Aragua tenemos un claro ejemplo de ello».

​La entrega de la Orden al Mérito Industrial 2025 reafirmó la voluntad del sector empresarial de seguir invirtiendo y trabajando por el desarrollo de Venezuela, superando los desafíos para construir un futuro más próspero.

IRENE RODRÍGUEZ |FOTOS : CIUDAD MCY