Parques recreativos de la entidad iniciaron el año totalmente operativos

No solo el Parque Acuático de Maracay está funcionando como de costumbre, sino todos los espacios que competen a Fundaparques, así lo informó el presidente de la Institución

CIUDAD MCY.- El presidente de la Fundación de Parques Aragua (Fundaparques), Alfonso Guerrero, informó que los espacios recreativos de la entidad se encuentran totalmente operativos para recibir a las familias en este inicio de año 2026.

En sus declaraciones, Guerrero extendió una invitación especial a visitar el Parque Acuático de Maracay, así como el Parque «Santos Michelena» , el Parque «Agustín Codazzi» , el Paseo de la Juventud y el Parque Metropolitano, asegurando que en cada uno de estos puntos se garantiza la normalidad y la seguridad para el disfrute de los ciudadanos.

Para este martes, 6 de enero, con motivo del Día de Reyes, el Parque Acuático de Maracay llevará a cabo una jornada especial dedicada a los más pequeños. Guerrero anunció que todos los niños menores de 10 años recibirán un obsequio por parte del Ejecutivo nacional y la gestión regional de la gobernadora Joana Sánchez, como parte del compromiso por brindar sonrisas y mantener la alegría navideña en los primeros días del mes.

Además, destacó promociones vigentes para la temporada, incluyendo un 50% de descuento en entradas para niños de hasta 12 años durante los días martes, miércoles y jueves, así como planes especiales para grupos donde, en la compra de ocho entradas, solo se cancelan cinco.

El titular de Fundaparques también resaltó la activación de la ruta nocturna los días viernes y sábados, extendiendo el horario de permanencia en el recinto hasta las 3:00 de la mañana. Aunque las piscinas cierran habitualmente a las 5:00 de la tarde (con posibilidad de extensión hasta las 6:00 pm), los visitantes podrán disfrutar de la oferta comercial y gastronómica de los locatarios en un ambiente seguro.

El presidente de Fundaparques recordó que se mantienen beneficios permanentes como la entrada gratuita para cumpleañeros del mes, niños de hasta 3 años, mujeres embarazadas y adultos mayores de 65 años, reafirmando que el Parque Acuático de Maracay sigue siendo el principal destino recreativo de la región.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS : CIUDAD MCY