Aragua Gas despliega Planta Móvil en el municipio Libertador

Como un operativo fundamental enmarcado en el plan estratégico de atención a las comunidades

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por fortalecer los servicios públicos en la entidad, la empresa Aragua Gas llevó a cabo un despliegue especial de su Planta Móvil en el municipio Libertador.

Una iniciativa que forma parte del plan estratégico de atención directa a las comunidades para brindar atención de manera eficiente a un total de 2.010 familias aragüeñas.

La jornada se realizó bajo la supervisión de la presidenta de Aragua Gas, Andrea Peralta, como un operativo fundamental para agilizar la distribución y asegurar que el recurso llegue de forma oportuna a los hogares

Asimismo, estuvo organizada bajo los lineamientos de la gestión regional de la gobernadora Joana Sánchez, y el compromiso de la fuerza laboral de la institución.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano de Aragua garantiza la optimización de los servicios esenciales para la población

JUAN ZAPATA | FOTOS : CORTESÍA