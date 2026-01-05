Realizada jornada de limpieza en liceos y escuelas de FLA

CIUDAD MCY.- En el municipio Francisco Linares Alcántara, el equipo de Servicios Públicos llevó a cabo una exitosa jornada de limpieza y mantenimiento en los diversos planteles educativos de la jurisdicción para un regreso a clases seguro y en paz.

La actividad enmarcada al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T) y el Plan de la Aragueñidad, se alinea con las orientaciones del Presidente Constitucional Nicolás Maduro, la presidenta (e), Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez en su compromiso de brindar una educación de calidad al Semillero de la Patria.

En el despliegue el equipo de trabajadores se pusieron manos a la obra para realizar en los diversos planteles educativos de la referida localidad las tareas de barrido, eliminación de maleza, poda, recolección de desechos sólidos y vegetales.

Estas labores de mantenimiento permitirán que las instituciones educativas de la localidad permanezcan limpias y seguras para que los niños, niñas y adolescentes tengan un feliz regreso a clases.

De esta manera, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con el Semillero de la Patria en garantizarle una educación de calidad con espacios seguros y óptimos para continuar con su formación académica.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : CORTESÍA