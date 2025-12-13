Ciudad MCY

Fundación Casa de la Mujer Guerreras de Dios impulsa el emprendimiento con taller de galletas navideñas

PorRafael Velásquez

Dic 13, 2025

 

Esta iniciativa tuvo como objetivo principal incentivar el emprendimiento, potenciar habilidades y brindar herramientas prácticas basadas en conocimientos sólidos y accesibles a todas las féminas que hacen vida en la institución

CIUDAD MCY.- Con entusiasmo y compromiso social, desde la Fundación Casa de la Mujer se llevó a cabo un exitoso taller de elaboración de galletas alfajores, pasta seca y galletas navideñas, orientado a fortalecer las capacidades productivas de las mujeres participantes.
Esta iniciativa tuvo como objetivo principal incentivar el emprendimiento, potenciar habilidades y brindar herramientas prácticas basadas en conocimientos sólidos y accesibles.

La actividad reafirma la apuesta de la Fundación por el crecimiento personal y económico de las mujeres, promoviendo la creatividad, la autonomía y la independencia como pilares fundamentales para la construcción de un futuro con mayores oportunidades.
A través de estos espacios formativos, se continúa sembrando confianza y capacidades que abren camino al desarrollo sostenible y al empoderamiento femenino.

CORTESIA | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESIA

