Fundación Casa de la Mujer Guerreras de Dios impulsa el emprendimiento con taller de galletas navideñas

CIUDAD MCY.- Con entusiasmo y compromiso social, desde la Fundación Casa de la Mujer se llevó a cabo un exitoso taller de elaboración de galletas alfajores, pasta seca y galletas navideñas, orientado a fortalecer las capacidades productivas de las mujeres participantes.

Esta iniciativa tuvo como objetivo principal incentivar el emprendimiento, potenciar habilidades y brindar herramientas prácticas basadas en conocimientos sólidos y accesibles.

La actividad reafirma la apuesta de la Fundación por el crecimiento personal y económico de las mujeres, promoviendo la creatividad, la autonomía y la independencia como pilares fundamentales para la construcción de un futuro con mayores oportunidades.

A través de estos espacios formativos, se continúa sembrando confianza y capacidades que abren camino al desarrollo sostenible y al empoderamiento femenino.

