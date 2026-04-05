‎Los participantes recrean el trayecto de los colonos fundadores en una jornada que busca rescatar la memoria colectiva y fortalecer la identidad cultural del pueblo

CIUDAD MCY.- ‎En el marco de las actividades por el 183° aniversario de la Colonia Tovar, se lleva a cabo la IV edición de la caminata conmemorativa, un evento deportivo y cultural que reune a representantes de la comunidad para realizar la misma ruta que sus antepasados emprendieron hacia lo que hoy se conoce como la Alemania del Caribe.

‎Segun el último reporte, el grupo de caminantes avanzó de manera organizada y superó satisfactoriamente el segundo mirador de la Cumbre, cumpliendo con las etapas previstas en esta ruta histórica.

‎El objetivo de este importante evento es honrar el legado de los fundadores, al recrear paso a paso el camino transitado por los colonos que dieron origen al asentamiento hace casi dos siglos

‎La actividad cuenta con un despliegue multidisciplinario para brindar acompañamiento, lo que garantiza la integridad de todos los participantes durante el ascenso. Estas medidas permiten que la jornada se consolide como una iniciativa segura.

‎Esta caminata forma parte de una agenda que el Ejecutivo municipal impulsa para mantener el orgullo, resiliencia y esfuerzo de los primeros habitantes vivo en la memoria colectiva.

‎THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CORTESÍA