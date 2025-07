Periodismo deportivo: Una pasión que corre por la sangre

*** Los reporteros deportivos son cronistas de las narrativas de proezas, registros y triunfos. Ellos ofrecen una visión emocionante y profunda del impacto del deporte en la sociedad; por ello, el periodista Ylai Olmos será quien brinde detalles de cómo el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio lo hagan ser considerado uno de los mejores del país ***

CIUDAD MCY.-“El periodismo es el mejor oficio del mundo”. Esta frase, que dejó para la inmortalidad el insigne escritor y periodista Gabriel García Márquez, resuena con particular fuerza en el ámbito deportivo.

Más que una profesión, el periodismo es una pasión insaciable que se alimenta de la confrontación con la realidad y, en el caso específico de los deportes, se convierte en herramienta indispensable para conectar a millones de personas con los atletas, sus registros y sus historias, dentro y fuera de las pistas, campos y canchas de uso deportivo.

El deporte, con su capacidad única para cautivar y unir, debe gran parte de su alcance al periodismo deportivo. Esta especialidad no solo se limita a la difusión de resultados y estadísticas, sino que también tiene la importante misión de destacar los valores intrínsecos del deporte, como el espíritu de equipo, la superación personal, la disciplina y la inclusión.

Un hito crucial para el periodismo deportivo global fue la fundación de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS), el 2 de julio de 1924, en París, siendo desde ese momento tomada la fecha como el Día Internacional del Periodista Deportivo.

PASIÓN DEPORTIVA EN LA SANGRE

Ylai Olmos, periodista aragüeño con una destacadísima carrera en el mundo del periodismo deportivo, ha destacado por su trabajo fundamental en esta especialidad que, con una vasta carrera, ha forjado una larga trayectoria en esta profesión, ofreciéndonos gentilmente una entrevista exclusiva para Ciudad MCY.

“Una de las cosas que me llevó o me inspiró a ser periodista deportivo fue que desde muy pequeño yo siempre fui fanático de los deportes de hecho desde niño practiqué béisbol pero también practiqué disciplinas como voleibol y era muy fanático del boxeo porque mi papá era muy seguidor del boxeo entonces esa amalgama de deportes reunida me llevó a ser un apasionado de los deportes» comentó el comunicador social.

Olmos señaló que su pasión insaciable por el deporte y su amor por la lectura lo llevó a tener un complemento perfecto para enamorarse del periodismo deportivo.

“Siempre fui un fanático a la lectura y en mi casa siempre se compraba la prensa. Yo era muy seguidor de la prensa deportiva y me encantaba leer las secciones deportivas de los distintos medios, tanto nacionales como regionales, eso me llevó a manejar un poco el lenguaje y a tratar de seguir esa senda de ser periodista deportivo”, expresó Olmos.

Para el periodista, la importancia de tener el conocimiento y el amor por todos los deportes han sido fundamentales en sus años de carrera.

“Una de las habilidades que debe tener un periodista deportivo que se inicie en esta área es tener conocimiento acerca de todas las disciplinas, una vez que ingresas en una fuente deportiva debes conocer de todos los deportes, tratar de manejar todos los lenguajes técnicos de cada una de las disciplinas”, afirmó.

Además, agregó que “una vez que entras al mundo del periodismo deportivo es muy importante conocer todas las disciplinas, porque eso te va a dar base y te va a dar campo de trabajo en cualquier área deportiva que tú quieras cubrir o cualquier evento deportivo que tú quieras cubrir en un futuro”.

EVOLUCIÓN EN COSTANTE TIEMPO

Con el pasar de los años, el mundo se mantiene en constante evolución y, a su vez, las carreras profesionales van a la vanguardia. En el caso del periodismo deportivo, este no se ha quedado atrás con el avance de las redes sociales.

“Las redes sociales se han convertido en una herramienta muy útil para los periodistas, porque podemos tener información al momento de cualquier registro, cualquier récord, cualquier contratación y cualquier eventualidad que ocurra dentro del mundo del deporte, sin duda alguna se han convertido en un impulso y un gran apoyo para los periodistas deportivos”, detalló Ylai Olmos.

El periodista comentó que, gracias al alcance de las redes sociales se puede llegar a deportistas fueras de nuestras fronteras.

“En nuestro caso estamos en Venezuela y, a través de las redes sociales, podemos conversar con peloteros venezolanos que estén en las Grandes Ligas, con boxeadores que estén en Japón, asimismo con jugadores de voleibol que estén en Europa. Las redes sociales han sido un acercamiento muy importante en este ciclo o en este periodo y nos han ayudado a tener ese acercamiento con el atleta profesional, para nosotros poder llevar sus impresiones a un público que está ávido de información de cuánto atleta venezolano esté en el exterior”, comentó el destacado periodista aragüeño.

ESFUERZO, DEDICACIÓN Y SACRIFICIO

En un llamado a la vocación y al compromiso, el reconocido comunicador social Ylai Olmos compartió sus reflexiones sobre la exigente, pero gratificante, carrera del periodismo deportivo. Olmos enfatizó que el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio son elementos fundamentales para quienes aspiran a dejar una huella en este campo.

“Para todo el que inicie esta carrera en la mención deportiva es bastante difícil hacerse un nombre; son muchos años de trabajo, son muchos años de esfuerzo y dedicación que debe tener en cuenta para poder trascender en este medio”, afirmó Olmos, quien reconoció la dificultad de destacar en un ámbito con profesionales ya especializados en áreas específicas como el fútbol, pero aseguró que “con trabajo y dedicación se puede lograr una gran carrera”.

En el marco del Día Internacional del Periodista Deportivo, subrayó la importancia esencial de los medios de comunicación en el deporte y la responsabilidad de los profesionales de transmitir mensajes positivos.

Finalmente, hizo un llamado a sus colegas: “Nosotros los periodistas tratamos de llevar el mejor trabajo posible, tratamos de llevar un mensaje positivo dentro de tantas cosas malas que están pasando en el mundo, creo que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo los aficionados siempre estarán presentes con nosotros”.

FOTOS |REFERENCIAL|CORTESÍA | YORBER ALVARADO