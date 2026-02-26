Plan de vacunación contra fiebre amarilla prioriza 22 parroquias en cuatro estados

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó que el Plan Nacional de Vacunación contra la fiebre amarilla prioriza 22 parroquias de los estados Aragua, Lara, Barinas y Portuguesa.

La medida responde a un brote de la enfermedad en la región de las Américas, indicó la mandataria encargada tras reunirse, este miércoles, con el representante de la OPS/OMS en Venezuela, Armando De Negri Filho.

«Avanzamos en el Plan Nacional de Vacunación contra la fiebre amarilla en 22 parroquias de cuatro estados priorizados. Llamo a autoridades y comunidades regionales y locales y a los circuitos comunales a participar activamente en el proceso de vacunación, así como eliminar criaderos de zancudos. Este esfuerzo continuará todo el año para proteger a los venezolan@s», precisó.

Rodríguez detalló estrategias para fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud y revisaron aspectos como la unificación del sistema público gratuito, la articulación con el sector privado, el plan estratégico del Ministerio de Salud y el sistema estadístico.

El plan de vacunación atenderá a personas de 1 a 59 años que nunca se han vacunado contra la fiebre amarilla.

La presidenta hizo un llamado a gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, estructuras institucionales y comunidades para participar en la inmunización y en la eliminación de criaderos de zancudos.

La campaña se extenderá durante todo el año, con un énfasis inicial en las 22 parroquias de los cuatro estados. Rodríguez recordó el control de la pandemia de COVID-19 en 2020-2021 como ejemplo de unión entre instituciones y población.

FUENTE AVN

FOTO: CORTESÍA