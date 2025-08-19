Población infantil disfrutará del programa literario «Había una vez unas vacaciones»

CIUDAD MCY.- Autoridades del Centro Nacional del Libro (Cenal) invitaron a las niñas, niños y jóvenes a sumergirse en el mundo de las letras, creatividad y aventuras con el programa literario “Había una vez unas vacaciones” que comienza esta semana hasta el 26 de septiembre con talleres diseñados para despertar la imaginación y amor por la lectura.

La información fue publicada en la cuenta oficial de Instagram, del Cenal, en el que resaltó que el taller es una oportunidad perfecta para compartir con los nuevos amigos y disfrutar de un receso escolar “¡Las inscripciones están abiertas! Son 20 cupos por actividad. Programación completa y enlace para inscripciones en nuestra biografía o visita www.cenal.gob.ve.

Esta iniciativa comprende talleres gratuitos de formación y creación literaria para fomentar la lectura y la escritura en la población infantil y juvenil. Los talleres se realizarán en bibliotecas públicas, centros culturales y espacios comunitarios de Caracas y el estado Miranda.

También, la Casona Cultural Aquiles Nazoa, Librería Colombeia, Plaza de la Juventud, La Estancia, Complejo Educativo Liceo Fermín Toro, las bibliotecas públicas de La Vega, Petare y Charallave; el Urbanismo Argelia Laya, de la parroquia San Pedro; la Casa Comunal Sector 12 de Octubre de Antímano; entre muchos otros, reseñaron medios nacionales.

FUENTE VTV || FOTO CORTESÍA