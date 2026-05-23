Empresas estadounidenses de “alta calidad” están listas para participar en el sector minero de Venezuela

CIUDAD MCY.- El encargado de negocios de EEUU en Venezuela se reunió este viernes con el el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega Sánchez; ministro de Minas, Héctor Silva, y el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez.

Destacó Barret en la red social X que con la reunión se busca «impulsar la fase de recuperación económica» del plan establecido por el mandatario estadounidense Donald Trump para Venezuela.

En este sentido, refirió que la nueva Ley de Minas “representa un paso importante” por lo que -dijo- alentó al Ministerio del área “a seguir avanzando en consulta con el sector privado en un proceso que brinde previsibilidad y seguridad a los inversionistas”.

“Empresas estadounidenses de alta calidad están listas para participar y aportar experiencia de vanguardia y valor a largo plazo para Venezuela”, escribió.

FUENTE: EL FOCO

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