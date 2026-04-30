Presidenta (E) anunció incremento del ingreso mínimo integral a $240

También anunció que los jubilados tendrán un aumento del 40%, quedando las pensiones en 70 dólares mensuales

CIUDAD MCY.- La presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, anunció este jueves el incremento del ingreso mínimo integral de los trabajadores y trabajadoras del país, el cual será ajustado a 240 dólares, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador.

También anunció que los jubilados tendrán un aumento del 40%, quedando las pensiones en 70 dólares mensuales.

El anuncio fue realizado durante el acto de cierre de la “Gran Peregrinación Nacional por una Venezuela en Paz y sin Sanciones”, donde también se presentaron nuevas decisiones orientadas al sector laboral en medio del llamado a la recuperación económica nacional.

Rodríguez señaló que la medida se enmarca en un proceso progresivo de atención a la clase trabajadora, al tiempo que destacó la necesidad de establecer un consenso de respeto y aplicación para la implementación efectiva del ajuste salarial en todo el territorio nacional.

RECONOCIMIENTO PROFESIONAL

Indicó además que estas decisiones constituyen un primer paso dentro de un conjunto de acciones orientadas al fortalecimiento del ingreso de los trabajadores.

Asimismo, anunció la creación de un Bono de Reconocimiento Profesional y Académico dirigido a sectores estratégicos del país, como parte de las políticas de incentivo laboral y reconocimiento a la labor productiva en áreas clave para el funcionamiento del Estado. La estrategia apunta a incentivar la formación continua dentro de la administración pública y los sectores productivos.

La mandataria informó que estos incrementos comenzarán a ser cancelados a partir del 30 de abril, en el marco de la política de ajustes económicos vinculados a la protección del ingreso de la población trabajadora.

Rodríguez enfatizó que tanto el ajuste del ingreso mínimo integral como estos nuevos incentivos se pagarán de manera retroactiva a partir de hoy, 30 de abril. Esta medida busca asegurar que el beneficio impacte de forma inmediata en las cuentas de los trabajadores antes de la jornada conmemorativa de mañana.

Este incremento se complementa con la fijación del salario mínimo base en 50 dólares, mientras que el resto del ingreso integral será cubierto a través de bonos indexados procesados por el Sistema Patria.

“Es el aumento más importante en los últimos años, no habíamos obtenido un incremento que nos permitiera tener este nivel”, sentenció durante su alocución en la marcha de los peregrinos en Caracas.

El anuncio se produjo en el contexto del cierre de la movilización nacional por la paz y el levantamiento de sanciones, donde autoridades y sectores sociales reiteraron su llamado a la eliminación de las medidas coercitivas unilaterales como parte de la agenda económica del país.

MARCOS GAVIDIA│CIUDAD MCY │ CO │RNV

FOTOS│PRENSA PRESIDENCIAL