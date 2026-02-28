Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Presidenta (E ) Delcy Rodríguez impulsa la creación del Consejo Académico de los Hidrocarburos

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Feb 27, 2026

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de fortalecer el futuro de la industria, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó la creación del Consejo Académico de los Hidrocarburos. Esta iniciativa busca que las universidades públicas y privadas, junto a sus jóvenes profesionales, acompañen directamente los proyectos PDVSA, Pequiven y PDVSA Gas.

Durante el encuentro, resaltó la importancia de que los estudiantes se sumen al impulso de la producción y participen en los procesos de transferencia tecnológica que requiere el país.

La presidenta Encargada, quien recordó su propia etapa como docente universitaria, señaló que es fundamental identificar dónde se están formando los trabajadores que sostendrán la industria.

Manifestó que el conocimiento y el talento nacional son piezas clave para consolidar un modelo de desarrollo propio, asegurando que la formación académica esté al servicio de la prosperidad del pueblo venezolano y de la soberanía energética de la nación.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Deportes

Válida Nacional de Patinaje de Velocidad inició con éxito en el estado Aragua

27 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Presidenta (E ) Delcy Rodríguez impulsa la creación del Consejo Académico de los Hidrocarburos

27 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Presidenta (E) Delcy Rodríguez lideró Encuentro Empresarial con el Sector Hidrocarburos

27 de febrero de 2026 Rafael Velásquez
Comunas

Instalado comando de campaña estadal de la 1era Consulta Popular Nacional 2026  

27 de febrero de 2026 Rafael Velásquez