Instalado comando de campaña estadal de la 1era Consulta Popular Nacional 2026  

Durante un encuentro estratégico, se planificaron las acciones, la ruta de trabajo y las fases para llegar con gran fuerza a cada rincón del estado Aragua

CIUDAD MCY.- La Comuna “San Carlos Indestructible”, ubicada en el municipio Girardot, fue el escenario perfecto, cargado de espíritu patriótico, para el lanzamiento del comando de campaña estadal de la 1era Consulta Popular Nacional 2026.

El encuentro sirvió para consolidar el equipo multidisciplinario que garantizará el éxito de la consulta que se celebrará el próximo 8 de marzo, en la que el estado Aragua cuenta con más de mil 300 proyectos postulados desde las bases en las 191 comunas y circuitos comunales de la región.

La actividad estuvo encabezada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, junto al Organizador del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la entidad, José Gregorio Colmenares; la secretaria del PSUV, Leira Suarez; el director de Comunas del Ministerio en el estado, Miguel Aguilar; el secretario de Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez; el diputado a la Asamblea Nacional Manuel Hernández, entre otras autoridades.

Además participaron el equipo político estadal, fuerzas institucionales, movimientos sociales, equipos de la juventud y fuerzas revolucionarias.

Durante la jornada de trabajo, se planificaron las acciones, la ruta de trabajo y las fases para llegar con gran fuerza a cada rincón del estado Aragua, para promover esta fiesta electoral, que impacta directamente a cada comunidad aragüeña.

Asimismo se orientaron líneas estratégicas, metas y propósitos que busca consolidar el comando de campaña estadal, para lograr un éxito rotundo en la consulta popular y una gran movilización.

En ese sentido, el director de Comunas del Ministerio en el estado, Miguel Aguilar, comentó: “Hoy estuvimos aquí en la Comuna ‘San Carlos Indestructible’, todas las fuerzas institucionales y movimientos sociales que juntos estamos construyendo lo que va a ser la ruta de activación rumbo a la consulta popular este 8 de marzo’’, subrayó.

Además añadió ‘’Estamos, poniendo algunas metas, algunos establecimientos concretos sobre el tema de la orgánica de cada una de las institucionalidades y movimientos sociales que van a tener buenos trabajos en cada uno de los territorios’’, expreso Aguilar.

CAMPAÑA POPULAR

Con la finalidad de llegar a cada uno de los territorios de la región, y en aras de promover la consulta popular y que el pueblo participe de manera activa, protagónica se intensifica esta campaña popular.

En ese contexto, el secretario de Comunas y Movimientos Sociales del estado expresó: “el día de hoy iniciamos, bueno, esta gran campaña o continuamos con esta gran campaña electoral, en vía a elegir, entre lo que son las propuestas que se han presentado, estos grandes proyectos que van enmarcados en la Primera Transformación, “Economía del Poder Popular”, y en la Segunda Transformación, que es “Ciudades Humanas y Servicios Públicos”, a donde vamos a promocionar cada uno de los más de mil 900 consejos comunales del estado Aragua, distribuidos en 191 comunas.

Además, Manuel Pérez enfatizó que la entidad cuenta con una desplegada logística con 378 centros de votación activos y 420 mesas electorales activas para que todos los ciudadanos participen de manera masiva.

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL SIMULACRO ELECTORAL

Las autoridades regionales extendieron la invitación a todo el pueblo aragüeño a participar este sábado 28, en el simulacro de Consulta Nacional Popular, cumpliendo con el cronograma electoral del CNE.

En este evento, los ciudadanos podrán dirigirse a sus respectivos centros electorales, donde presentarán su cedula de identidad y podrán hacer el simulacro de la selección de su proyecto favorito.

De esta manera, cada aragüeño se familiariza con el proceso, conoce el mecanismo y verifica la efectividad electoral, permitiendo el próximo 8 de marzo estar preparado y listo para ejercer su derecho al sufragio.

En ese contexto, el directivo del Ministerio de Comunas, Miguel Aguilar, hizo el llamado a toda la población a votar: ‘’Hacemos un llamado a toda la población, a todos, sin ningún tipo de diferencia en términos de posiciones políticas, posiciones religiosas o posiciones culturales; lo único que tienen que hacer es llegar con su cédula de identidad al centro electoral y elegir uno de los siete proyectos que están postulados para esta consulta popular”.

YORBER ALVARADO

FOTOS: PRENSA GBA