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Presidenta (E) Delcy Rodríguez visita la santa iglesia «Basílica Catedral Nuestra Señora del Socorro» en Carabobo

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PorRafael Velásquez

Abr 28, 2026

CIUDAD MCY.-Este martes, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó la Basílica Catedral Nuestra Señora del Socorro, ubicada en el corazón de la ciudad de Valencia.

Con este acto de profunda significación espiritual y compromiso con las tradiciones del pueblo venezolano, la Mandataria Encargada reafirma su compromiso con las raíces espirituales de la Patria; y reitera el valor de la fe como el pilar fundamental para la cohesión social y la esperanza del pueblo venezolano.

Durante su estancia en el recinto histórico, Rodríguez fue recibida por autoridades locales y representantes eclesiásticos, con quienes recorrió los espacios del templo, joya arquitectónica y epicentro de la fe carabobeña.

La visita a esta iglesia tuvo como eje central un momento de oración frente a la imagen de la Virgen del Socorro, patrona de la ciudad, donde se elevaron oraciones por la paz, la prosperidad y la unión de todas las familias venezolanas.

Además, permitió estrechar lazos entre el Ejecutivo Nacional y las instituciones que resguardan el patrimonio histórico-religioso del estado Carabobo, donde la jefa de Estado encargada compartió con los feligreses presentes.

Este sentido, es relevante destacar que esta visita al estado Carabobo, forma parte de la Gran Peregrinación Nacional por una «Venezuela sin Sanciones y en Paz», una movilización política y social que recorre el país para exigir el cese de sanciones y promover la paz. Asimismo, fortalecer el contacto directo con las regiones y sus manifestaciones culturales.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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