Presidenta (E) lideró Gran Encuentro con la Juventud venezolana en Caracas

PorRafael Velásquez

Feb 26, 2026

CIUDAD MCY.-La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, es recibida por 2 mil 200 jóvenes de diversos sectores productivos del país, quienes se han congregado en el salón Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño para mostrar sus logros y compartir sus experiencias.

Este evento que busca resaltar la importancia de cada sector en el desarrollo del país y fomentar la unión entre la juventud venezolana, ha sido conformado por 9 áreas: Emprendedores, Comunicadores, Barberos y Estilistas, Comunas, Estudiantes, Deportistas, Hip Hop, Motorizados y Gamers.

Está previsto que la Mandataria Nacional Encargada haga un recorrido por cada una de las estaciones en la que podrá conocer la experiencia de cada representante de los diferentes sectores productivos.

Este acto simboliza el apoyo que el Gobierno Nacional brinda a la juventud venezolana y su potencial para construir un futuro prometedor en cada uno de sus campos de acción.

