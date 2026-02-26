Ciudad MCY

Presidenta (E): Las diez comunas con mayor participación de la juventud tendrán un proyecto financiado

PorRafael Velásquez

Feb 26, 2026

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció respecto a las próxima Consulta Popular del 8 de marzo, que las diez (10) primeras comunas con mayor participación de la juventud tendrán un proyecto financiado directamente el 8 de marzo.

«Hoy tuvimos hace poco lo que fue algo inédito en nuestro país, la Consulta Popular de la Juventud, donde nos abrieron las puertas para que la juventud comunera empezara a hacer vida dentro de los consejos comunales de la comuna y empezar a soñar la ciudad, el edificio de la calle, el urbanismo como la quiere la juventud», dijo la Mandataria Encargada.

Por otra parte, la Mandataria venezolana resaltó que más de 36 mil proyectos han sido postulados desde las bases, como un ejercicio de democracia participativa y protagónica.

Al mismo tiempo, uno de los voceros de la juventud comunera que se encontraba en el Gran Encuentro de la Juventud dijo que «hoy, aquí, están reflejados los proyectos en la cartografía y en el mapa de los sueños».

A su vez, indicó que actualmente los estudiantes se siguen formando y de manera conjunta continúan con sus actividades deportistas, recreacionales y esparcimiento, con una conciencia sana.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA

