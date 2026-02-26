Afianzan acuerdos para corredor binacional Venezuela-Colombia en Anato 2026

CIUDAD MCY.- Nuevas alianzas de transformación se consolidan en la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo Anato 2026, que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, donde está presente la delegación venezolana, adscrita al Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur).

Los viceministros de Turismo Nacional e Internacional, Nadia Mignogna y Marcos Medina, respectivamente, acompañados de la presidenta de Venezolana de Turismo, Dheliz Álvarez, desarrollan una agenda de alto nivel con operadores internacionales.

En esta oportunidad, la comitiva sostuvo un encuentro con el director del Clúster de Turismo de Cúcuta, Pablo Clavijo Sarmiento, considerado un potencial inversionista para el país.

También los altos funcionarios se reunieron con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Patricia Merchán, para abordar estrategias enfocadas en la captación de clientes y nuevos diseños de negocio.

Este eje llanero forma parte de la Zona Económica Especial, con fundamento en la identidad comercial, agroindustrial y territorio de paz.

La cita en estos espacios busca diversificar la inversión en los servicios turísticos en la zona fronteriza, a través del intercambio de experiencias en naturaleza, cultura, negocio y bienestar, reseña Mintur en su sitio web.

El Recinto Ferial Corferias se mantiene como escenario de esta vitrina profesional hasta el próximo 27 de febrero.

Esta plataforma consolida a Venezuela como una vitrina de desarrollo sostenible y cooperación turística en Latinoamérica.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA