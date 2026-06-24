Suspenden servicio de gas residencial por seguridad tras sismo

CIUDAD MCY.-Como parte de las acciones para evitar accidentes como consecuencia de los daños estructurales causados por el sismo que sacudió varios estados del país, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció la suspensión del suministro de gas.

«Tenemos algunas estructuras dañadas y no queremos que vaya a ocurrir algún tipo de accidente con el gas, tenemos ordenado el cierre temporal del gas hasta que terminemos la evaluación», apuntó.

En contacto telefónico con Venezolana de Televisión (VTV), Cabello pidió a mantenerse en las calles alejados de las edificaciones, al tiempo que instó a informar a los organismo de seguridad y de atención de emergencias ante cualquier eventualidad registrada.

«Pedimos a la gente que entienda que no puede estar en las casas con tranquilidad y cualquier situación reportarla a los organismos que están desplegados en todo el territorio nacional», dijo.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESÍA