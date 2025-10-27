Presidente Maduro afirma que el país mantiene plena confianza política en el Gobierno Bolivariano

CUIDAD MCY.-El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que el país mantiene plena confianza política en el Gobierno Bolivariano y enfatizó que la economía nacional ha dejado de ser un espacio de confrontación para convertirse en un «territorio compartido de trabajo que todos cuidamos».

A través de una publicación en su canal de telegram, el mandatario nacional destacó el éxito del plan económico del país, basado en los 13 Motores de la Agenda Económica Bolivariana, el cual ha arrojado «grandes resultados» a lo largo de los últimos cuatro años.

El jefe de Estado afirmó que la nación «seguirá la senda de crecimiento, prosperidad y construcción de un nuevo modelo económico». Al mismo tiempo que afirmó que la ciudadanía ha llegado a una conclusión fundamental: «dañar la economía es conspirar contra sí mismo», haciendo referencia a todos los nuevos emprendientos que han surgidos en los últimos años.

Resaltó que los indicadores demuestran la solidez de la senda de crecimiento: «Los datos, las estadísticas del crecimiento industrial de este año son maravillosos, del crecimiento agrícola son maravillosos y el país va a seguir su senda de crecimiento, prosperidad y construcción de un nuevo modelo económico.»

FUENTE AVN | FOTO REFERENCIAL