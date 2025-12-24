Presidente Maduro afirmó que 95% de la población venezolana está bancarizada

–

Cuidad MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,subrayó durante el Balance de los Motores Productivos de Venezuela 2025, que el Motor Bolívar Digital ha generado un gran avance en la economía del país, ya que se ha logrado que el 95% de la población venezolana esté bancarizada.

En la misma línea, destacó que Venezuela ha estado creando diferentes plataformas de pago nacional e internacional, utilizando todas las divisas convertibles y medios digitales de intercambio nacionales e internacionales de Cripto, con el objetivo de impulsar el avance económico.

Por su parte, la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló que «el Bolívar Digital es un motor fundamental para la economía y el desarrollo nacional de la soberanía monetaria de la Nación, y que, en el presente, Venezuela es el país con mayor taza de bancarización y uso de la moneda nacional a través del pago de medios electrónicos».

Avances del Banco de Venezuela

Al respecto, el presidente del Banco de Venezuela, Román Maniglia, anunció que la institución bancaria durante el 2025 ha registrado un avance en la digitalización de los pagos electrónicos, lo cual incrementa la asignación de créditos, especialmente para los sectores productivos y emprendedores, con el objetivo de continuar el impulso de la economía nacional.

Además, detalló que se logró más del 50% de la captación del público y que, a la fecha, representa más de 18 millones de clientes en comparación a hace 4 años, en los que se tenían 150 mil personas que utilizaban estos medios de pago.

Refirió a su vez, que precisó que más de 11 millones de personas usan actualmente la aplicación de esta institución financiera.

Banco Digital de Trabajadores (BDT)

En cuanto a los avances del BDT, el presidente del Banco Digital de los Trabajadores, Sergio Lotartaro, comunicó que la entidad bancaria cuenta con 4 millones de clientes.

En el mismo contexto económico, el presidente Maduro aseveró que el «Banco de Venezuela, es el buque insignia de la banca nacional, porque ha alcanzado la democratización completa del sector bancario del país.

Prensa Presidencial | FOTO CORTESÍA