Saime no presta servicio de atención al ciudadano este 24 y 25-Dic

Ciudad MCY.- Este 24 y 25 de diciembre, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), no presta servicio de atención al ciudadano en sus oficinas en el territorio nacional, motivado a las festividades, así lo informó a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el calendario previsto para las fechas decembrinas, el ente indicó que en los días no feriados mantendrán el horario habitual de atención al público de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para atender a la población en general.

El organismo señaló que los días administrativos y de atención al ciudadano se reanudarán con normalidad el lunes 5 de enero de 2026 en todas las sedes del país.

Asimismo, instó a los ciudadanos a consultar sus canales y redes sociales oficiales para mantenerse informados y conocer los por menores de los servicios que presta la institución.

VTV| FOTO CORTESÍA