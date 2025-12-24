Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Saime no presta servicio de atención al ciudadano este 24 y 25-Dic

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Dic 24, 2025

Ciudad MCY.- Este  24 y  25  de diciembre, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), no presta servicio de atención al ciudadano en  sus oficinas en el territorio nacional, motivado  a las festividades, así lo informó a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el calendario previsto para las fechas decembrinas, el ente indicó que en los días no feriados mantendrán el horario habitual de atención al público de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para atender a la población en general.

El organismo señaló que los días administrativos y de atención al ciudadano se reanudarán con normalidad el lunes 5 de enero de 2026 en todas las sedes del país.

Asimismo, instó a los ciudadanos a consultar sus canales y redes sociales oficiales para mantenerse informados y conocer los por menores de los servicios que presta la institución.

 

VTV| FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Eventos

Supercines Premium llegó a Maracay para elevar la experiencia cinematográfica

24 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Restringen circulación de operadores de transporte de carga este 24 y 25-Dic

24 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Saime no presta servicio de atención al ciudadano este 24 y 25-Dic

24 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez
Aragua

Reinaugurada cancha deportiva de la Comuna Indio Sorocaima en Mariño

24 de diciembre de 2025 Rafael Velásquez